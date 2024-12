Une chienne adoptée au refuge se met au service d'étudiants souffrant d'anxiété comme elle l'a fait avec sa maîtresse

Rien ne semblait prédestiner Scout à devenir chienne de thérapie, elle qui avait vécu dans un refuge avant son adoption par une personne qui a tout de suite cru en elle. Son « métier », elle le pratique aujourd’hui avec un enthousiasme et une implication admirables. Les étudiants stressés ou en proie à la dépression se portent nettement mieux grâce à elle.

La vie estudiantine peut être très stressante par moments. Taylor Panczer le sait pertinemment, tout comme elle sait à quel point l’aide que sa chienne appelée Scout est capable d’offrir dans ce domaine est précieuse et efficace. Elle est d’ailleurs la première à en avoir bénéficié.

« Scout m'a aidée lorsque je ressentais une forte anxiété suite au diagnostic de cancer de stade 3 de ma mère, raconte-t-elle à ce propos sur le site de l’Université d’Etat de Pittsburg, dans le Kansas (Etats-Unis). Elle savait exactement quand j'avais besoin d'elle et était même capable de m'alerter lorsque mon anxiété augmentait. »



pittstate.edu

Taylor Panczer avait adopté Scout dans un refuge et avait rapidement compris qu’elle était en présence d’une chienne au potentiel remarquable. Etant coordonnatrice des services de bien-être et de défense des droits des étudiants au Bryant Student Health Center, le centre médical consacré aux étudiants de l’Université d’Etat de Pittsburg, elle avait eu l’idée d’y intégrer son amie à 4 pattes en tant que chienne de thérapie.

Scout et sa propriétaire ont ainsi suivi une formation dans ce sens dispensée par l’organisation Pack Savvy Training. En septembre 2024, le binôme a obtenu sa certification lui permettant de travailler dans les écoles et les hôpitaux notamment.

Grâce à Scout, « le langage corporel de la personne passe de très tendu à détendu »

La mission de Scout auprès des étudiants consiste à les aider à se défaire du stress, de l’anxiété ou de la dépression. Taylor Panczer adore la voir à l’œuvre, surtout lorsqu’elle constate que « le langage corporel de la personne avec laquelle Scout interagit passe de très tendu à détendu ».



pittstate.edu

La chienne de thérapie intervient 2 fois par semaine au centre, le mardi et le jeudi en l’occurrence. Elle peut également le faire en dehors de ces rendez-vous réguliers lorsqu’un étudiant en ressent le besoin, lors d’examens ou de soins par exemple.

« L'une des choses les plus cool pour moi en tant que maîtresse de Scout est l'excitation et l'amour que je ressens lorsque Scout entre dans la pièce », confie Taylor Panczer. Tous ceux qui croisent Scout peuvent témoigner de cette aura extrêmement joyeuse et positive qui émane d’elle.