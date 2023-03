Après avoir aidé un chien jeté d'une voiture, des étudiants alertent la police et rendent possibles des retrouvailles inespérées

Déjà connu des services de police, un adolescent a été interpellé après avoir volé une chienne et la voiture dans laquelle ce dernier se trouvait. L’animal a été retrouvé et restitué à sa maîtresse grâce à des étudiants, rapportait Boston.com le jeudi 16 mars.

Tout avait commencé le samedi 11 mars à Brookline dans l’Etat du Massachussetts (Nord-est des Etats-Unis). Cet après-midi-là, Deborah Dowd avait garé son véhicule devant une grande surface, laissant les clés et surtout sa chienne Millie.



MIT Police / Facebook

En ressortant du magasin vers 16h15 locales, elle constatait avec horreur que sa BMW avait disparu avec Millie. Deborah Dowd avait aussitôt prévenu la police.

Sa voiture avait été localisée une quinzaine de minutes plus tard à Cambridge, à quelques minutes de là, dans une zone relevant de la police de la célèbre université MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Un groupe d’étudiants venait, en effet, d’assister à une scène déchirante ; le suspect au volant de l’automobile avait poussé Millie hors de cette dernière. Les jeunes témoins se sont empressés de porter secours à la chienne avant de signaler les faits aux forces de l’ordre.

« Ils ont emmené la chienne dans leur dortoir, et ils l'ont gardée jusqu'à ce qu'ils aient pu me contacter », indique Deborah Dowd. La police du MIT a informé celle de Cambridge, qui s’est lancée sur les traces du véhicule et du ravisseur.

« On en avait bien pris soin »

Millie, elle, a pu retrouver sa propriétaire saine et sauve. Elle « était secouée, mais on en avait bien pris soin », raconte sa maîtresse, reconnaissante envers ses sauveurs. L’acte des étudiants est d’autant plus héroïque qu’ils avaient failli être blessés par le suspect alors qu’il faisait marche arrière et redémarrait.



MIT Police / Facebook

A lire aussi : Après s’être fait abandonner pour des raisons aberrantes, ce chien attend tristement sa nouvelle famille (vidéo)

La voiture a été découverte inoccupée vers 17h30. Les effets personnels de Deborah Dowd qui s’y trouvaient avaient tous été dérobés, y compris une boîte contenant des lettres écrites par sa défunte mère. Heureusement, ladite boîte a été retrouvée un peu plus tard près des poubelles par une dame du côté de Somerville, à environ 7 kilomètres au nord du lieu du vol.

La police de Cambridge a finalement réussi à localiser et interpeller le voleur 4 jours après son forfait. Adolescent, il avait déjà été interpellé pour vol de voiture le mois dernier.