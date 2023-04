Une chienne accomplit un acte héroïque et sauve la vie de son nouveau maître, quelques jours après son adoption

Ruby, une croisée Berger Allemand / Labrador Retriever, a récemment été adoptée par Peter Bradley et Debbie Ackers, originaires du Dorset (Angleterre). Heureuse d’avoir été sauvée d’un refuge animalier, la chienne de 5 ans n’a cessé de prouver sa reconnaissance envers ses nouveaux maîtres. Un jour, elle est même allée bien plus loin que cela : elle a sauvé la vie de l’un d’entre eux, rapporte People.

Une héroïne à 4 pattes

Peu de temps après son adoption, Ruby et Peter étaient en promenade lorsque ce dernier s’est évanoui à cause d’une hypoglycémie. Il est alors tombé dans un fossé de plus de 2 mètres de profondeur, d’où il n’a pas pu se relever. Ruby n’a jamais quitté le chevet de son nouveau maître, et n’a cessé d’aboyer pour attirer l’attention.

Dogs Trust Salisbury

« Je me suis réveillé et je n'avais aucune idée d'où j'étais ni de ce qui s'était passé. Je sentais mes bottes se remplir d'eau, mais je n'avais pas la force de bouger. J'entendais Ruby aboyer, elle voulait s’assurer que quelqu'un me trouve, c'est une certitude. Une fois que j'ai retrouvé un peu de force, j'ai essayé de sortir, mais je n'ai pas pu, car les rebords étaient mouillés », explique Peter.

Les efforts et la loyauté de Ruby ont porté leurs fruits, puisqu’une personne se trouvant à proximité des lieux de l’accident l’a entendue et est venue les voir. « Si Ruby n'avait pas aboyé comme elle l'a fait, j'aurais pu rester là pendant très longtemps sans que personne ne sache que j'avais disparu », a ajouté Peter.

Dogs Trust Salisbury

À l’aide des aboiements de sa chienne, Peter a pu sortir du fossé et regagner son domicile. Or, il s’est de nouveau évanoui en rentrant chez lui. Ruby a alors fait preuve d’héroïsme, une fois de plus. « Lorsque mon ami m’a découvert sur le sol, Ruby était allongée à côté de moi. Elle m’a protégée jusqu’à l’arrivée du Samu. Je vais beaucoup mieux grâce à elle aujourd’hui », a confié Peter.

Les premières semaines de la nouvelle vie de Ruby ont été particulièrement mouvementées, mais aux yeux de son maître, elles prouvent bien une chose : que Ruby est faite pour lui. « Nous avons l’impression qu’elle a toujours fait partie de notre vie. Nous nous sentons en sécurité avec elle. Elle est vraiment notre héroïne », a conclu Peter.