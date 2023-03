Un chien salué en héros pour être resté aux côtés du bébé de ses maîtres pendant un incendie

Bien que cerné par les flammes et l’épaisse fumée, un chien a insisté pour rester auprès de l’enfant de ses propriétaires, qui étaient absents au moment de l’incendie. Il a courageusement tenu sa position jusqu’à l’intervention des pompiers.

Janet Kelley, son fiancé DaQuan Davis et ses 4 enfants ont perdu leur maison sous les flammes, mais toute la famille est indemne, y compris la dernière-née et le chien, qui s’est comporté de manière héroïque lors de l’incident. Un récit rapporté par USA Today.



DetroitFreePress/USA Today

Les faits se sont déroulés le mardi 21 février à Detroit, dans l’Etat du Michigan (Etats-Unis). Ce jour-là, l’un des enfants habitant l’appartement du dessous jouait avec un briquet dans sa chambre, mettant malencontreusement le feu à son matelas. L’incendie s’est rapidement propagé dans le logement, puis dans ceux voisins, dont celui de Janet Kelley.

Celle-ci, son fiancé et 3 des enfants n’étaient pas chez eux à ce moment-là ; ils étaient partis faire leurs courses. En revanche, la fille de Janet, âgée d’un an, s’y trouvait en compagnie de son beau-frère, de son chien Blue et de son chat Smokey.

Le frère de DaQuan « essayait d’agir vite pour faire sortir le chien, les enfants et tout le monde de la maison », raconte la mère de famille. A l’arrivée des pompiers, le bébé était bloqué dans l’habitation, mais elle n’était pas seule ; son ami à 4 pattes Blue se tenait à ses côtés et refusait de s’éloigner d’elle.



DetroitFreePress/USA Today

Il a protégé le bébé et alerté les secours

C’est d’ailleurs lui qui a « alerté les secours et les a guidés à l’emplacement » du nourrisson, indique Janet.

Blue, croisé Pitbull / Labrador Retriever de 3 ans, avait été adopté 2 ans plus tôt dans un refuge. Sa maîtresse le décrit comme étant un compagnon « très protecteur » envers tous les membres de sa famille. Smokey est son meilleur ami.



DetroitFreePress/USA Today

Tous sont sains et saufs. Ils logent actuellement dans un hôtel, à l’exception du chat auquel Blue et ses maîtres rendent régulièrement visite. La famille espère trouver une solution d’hébergement durable assez rapidement ; une cagnotte solidaire a été mise en ligne dans ce sens.

A lire aussi : La police drômoise annonce une bonne nouvelle au sujet de Levis, son chien retraité qui cherchait un foyer



DetroitFreePress/USA Today