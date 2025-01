Endeuillée, Meghan Markle rend un hommage bouleversant à son chien qu'elle a sauvé de l'euthanasie il y a 10 ans

Guy, le Beagle adopté par Meghan Markle en 2015, n’est plus de ce monde. Elle a tenu à honorer sa mémoire et à lui exprimer sa reconnaissance de lui avoir apporté tant de joie à travers une publication touchante sur les réseaux sociaux.

Meghan Markle, son mari le prince Harry et leurs enfants Archie et Lilibet sont en deuil. Guy, l’un des chiens de la famille, est en effet décédé. La duchesse de Sussex, qui l’avait sauvé en l’adoptant au Canada, a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram et lui a rendu un émouvant hommage, rapportait BFMTV le mercredi 8 janvier.

Meghan Markle a posté le long et bouleversant message le mardi 7 janvier. Un texte accompagné d’une vidéo compilant quelques-unes des plus beaux moments de la vie du Beagle. Des photos et des séquences où il apparaît aux côtés de sa maîtresse, du duc de Sussex et de leurs enfants notamment.

Guy et Meghan Markle s’étaient rencontrés en 2015 en Ontario, lors d’un évènement d’adoption. Nous vous en parlions dans un précédent article. Le chien, qui avait été recueilli dans l’Etat américain du Kentucky, risquait l’euthanasie, car il peinait à trouver une famille pour toujours.

Sa propriétaire l’a rappelé dans son post, précisant au passage qu’il était surnommé « le petit gars » (the little guy) à l’époque, d’où sa décision de l’appeler Guy.



Meghan Markle / Instagram

Le Beagle a été de toutes les grandes étapes de sa vie, des plus tristes aux plus heureuses. Il l’a accompagnée du temps où elle tenait son blog cuisine et lifestyle « The Tig », jouait dans la série « Suits », s’était fiancée puis mariée et avait découvert la maternité. « Il était avec moi pour tout : le silence, le chaos, le calme, le confort », a-t-elle ainsi écrit.



Meghan Markle / Instagram

« J'ai versé trop de larmes pour les compter »

Elle s’est également souvenue de sa longue hospitalisation en clinique vétérinaire et de ses multiples opérations consécutives à un « terrible accident » survenu juste avant le déménagement au Royaume-Uni. Les vétérinaires pensaient alors que Guy n’allait plus pouvoir marcher à nouveau, alors que leur confrère le Dr Noel Fitzpatrick avait indiqué le contraire. La suite des évènements avaient donné raison à ce dernier, le chien ayant retrouvé l’usage de ses pattes.



Meghan Markle / Instagram

« Comme beaucoup d’entre vous vont maintenant voir Guy dans cette nouvelle série, j’espère que vous comprendrez pourquoi sa perte me bouleverse autant, poursuit Meghan Markle. Je pense que vous pourriez aussi tomber un peu amoureux de lui ».

« J'ai versé trop de larmes pour les compter », confie-t-elle, avant de conclure par ces mots de gratitude tout aussi poignants : « Merci pour toutes ces années d’amour inconditionnel, mon cher Guy ».



Meghan Markle / Instagram