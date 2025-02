L'actrice et chanteuse, Hilary Duff, a adopté un chaton secouru sur un parking lors des incendies

Parfois, le hasard peut sauver des vies. C’est le cas pour Jinkx, un chaton âgé de 10 semaines qui a trouvé un foyer aimant et une famille attentionnée. Hilary Duff et Matthew Koma ont jeté leur dévolu sur Jinkx, la nuit des terribles incendies de Los Angeles. Une chance pour la pauvre bête.

La famille de Hilary Duff, la star d’How I Met Your Father, vient de s’agrandir et de devenir encore plus mignonne. Les faits ont été rapportés par People.

Il y a quelques jours, la jeune actrice a annoncé à ses plus de 26 millions d’abonnés sur Instagram qu’elle avait récemment adopté un nouveau chaton. Duff a partagé la nouvelle en repostant une story Instagram de son mari, Matthew Koma. Sur la photo, Koma tient un petit chat aux grands yeux, dont la fourrure dépasse de ses oreilles.

On peut lire en légende du post : « Cette petite fille a été secourue sur un parking la nuit où l’incendie d’Eaton a commencé », le couple de stars n’a pas manqué de remercie le refuge : « Merci @lifelinecats de nous donner la chance d’être le nouveau foyer de Jinkx ».

« Moon a un ami ! » a ajouté Duff dans le post, en faisant référence au chat que la famille avait déjà adopté l’année dernière.

Un chat sauvé alors que les incendies se propageaient à Los Angeles

L’association Feline Lifeline est une organisation à but non lucratif basée à Pasadena, en Californie. Le centre, qui a sauvé le nouveau compagnon de Duff, a partagé plus d’informations sur le chaton d’environ 10 semaines dans un post Instagram. Selon l’association, elle a secouru le chaton — baptisé Jinkx Pawnsoon, en hommage à la drag queen et star de Broadway Jinkx Monsoon — sur le parking d’un Trader Joe’s, juste au moment où les incendies se propageaient.

L’association a mis à jour son post sur Jinkx quelques jours plus tard pour informer ses abonnés que l’adorable chaton avait trouvé son foyer définitif. Hilary Duff et Matthew Koma ont l’habitude d’ouvrir leur maison à ceux qui en ont besoin. Le couple a par exemple accueilli des membres de la famille de Mandy Moore, touchés par les incendies de Los Angeles.

Maintenant sauvé, Jinkx peut profiter de son nouveau foyer et de l’amour de Hilary Duff et Matthew Koma. Une belle histoire malgré les dégâts du terrible incendie de Los Angeles.