Un chien fait une surprise aux pompiers qui l'ont sauvé d'un lac gelé en leur rendant visite à la caserne

Une semaine après avoir été tiré d’un mauvais pas par les pompiers, un chien a été emmenée à la caserne par sa famille pour de joyeuses retrouvailles et permettre à ses propriétaires de remercier ses sauveurs. Kona et les soldats du feu en ont profité pour poser pour de très belles photos souvenirs.

Un chien sauvé de la noyade et de l’hypothermie par les pompiers a rendu visite à ces derniers quelques jours plus tard dans une ambiance chaleureuse et conviviale, rapportait The Burn.

Le sauvetage avait eu lieu l’après-midi du dimanche 12 janvier 2025 à Ashburn, dans l’Etat de la Virginie (Etats-Unis). Le canidé en question, qui répond au nom de Kona, accompagnait sa maîtresse Erin Mooney lors d’une promenade à proximité de Beaverdam Reservoir, un lac de barrage.

Les eaux du plan d’eau étaient gelées et ses abords recouverts de neige. C’était une balade tranquille et sans histoire jusqu’à ce que Kona décide de se lancer à la poursuite d’une oie qui passait par là. Emporté par son élan, le chien a couru sur la glace et a fini par tomber à l’eau.

Erin Mooney ne pouvait pas faire grand-chose, hormis composer le numéro d’appel d’urgence. C’est le service local d’incendie et de secours (Loudoun County Fire & Rescue) qui a été informé de la situation et a dépêché l’une de ses équipes sur les lieux.

A leur arrivée, les pompiers ont déployé une échelle en direction de Kona et se sont servis d’outils pour briser la glace et faciliter leur progression vers son emplacement.

Ils ont finalement réussi à récupérer le chien et à le ramener sur la terre ferme. Kona était trempé et frigorifié, mais ne souffrait d’aucune blessure. Il a pu rentrer chez lui pour se remettre de sa mésaventure auprès de ses humains.



The Burn

« Toute notre famille est éternellement reconnaissante »

« Toute notre famille est éternellement reconnaissante pour ce sauvetage calme et rapide, a déclaré Alison Mooney, mère d’Erin Mooney. Kona a hâte de se rendre à la caserne des pompiers pour remercier ces hommes et ces femmes extraordinaires. Il est en sécurité et au chaud grâce à eux. Ce sont nos héros ».

Chose promise, chose due. 6 jours après l’incident, les Mooney ont effectivement emmené Kona à la caserne des pompiers, qui ont été agréablement surpris par sa visite.



The Burn

Le rescapé était ravi de retrouver ses héros, de recevoir leurs caresses et de prendre la pose à leurs côtés.

The Burn