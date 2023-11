La nouvelle vie d'un chiot victime d'abandon devenu chien de thérapie pour les soldats du feu

Après l’abandon et un séjour en refuge, une chienne s’est vu offrir un tout nouveau départ par une pompière. Cette dernière l’a non seulement secourue, mais elle l’a en plus aidée à apprendre un métier extrêmement utile pour ses collègues.

Une chienne au passé douloureux est officiellement devenue l’animal de thérapie d’une unité de pompiers, rapportait FOX 19 le mardi 31 octobre.

La caserne des pompiers de Delhi, dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis), a présenté hier son nouveau membre. Il s’agit d’une chienne de thérapie répondant au nom d’Ember, qui effectuait ainsi son tout premier jour de service.



Delhi Township Fire Department - Ohio / Facebook

Sa mission consiste à tenir compagnie aux soldats du feu et à les réconforter, notamment lorsqu’ils traversent des périodes difficiles sur le plan mental. Le Delhi Township Fire Department rappelle, en effet, dans sa publication Facebook que les secouristes sont 5 fois plus touchés par la dépression que le reste de la population et qu’un sur 3 souffre du syndrome de stress post-traumatique.

La présence d’Ember aux côtés de ces hommes et ces femmes confrontés aux situations les plus pénibles (incendies, accidents, catastrophes naturelles…) est donc de nature à les aider à gérer ces phases émotionnelles particulièrement éprouvantes.

Un nouveau départ, un an après l’abandon

La chienne avait déjà eu une famille par le passé, mais celle-ci n’était plus en mesure de la garder et l’avait cédée au refuge du comté de Clermont. En janvier dernier, la pompière Katie Locasto, du service d’incendie et de secours de Delhi, l’avait adoptée et avait rapidement eu l’idée d’en faire une chienne de travail.

Ember avait suivi des cours d’obéissance pendant 14 semaines, puis une formation spécifique pour devenir chienne de thérapie. Un apprentissage qu’elle a brillamment achevé en août.

A l’occasion du premier jour de service d’Ember, le Delhi Township Fire Department a invité le public à venir la saluer à la caserne lors de la distribution de friandises d’Halloween.

A lire aussi : Laissé à son propre sort, un chien sénior est abandonné au pied d'un refuge à la nuit tombée

La nouvelle chienne de thérapie de la caserne des pompiers est déjà une petite star au sein de la communauté. Grâce à elle, les secouristes pourront continuer de faire leur précieux travail avec davantage de sérénité.