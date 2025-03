Une chienne abandonnée dans le froid et trop faible pour bouger est repérée juste à temps par un congénère pour être emmené aux urgences

L’état de santé de Cricket semblait susciter peu d’espoir au moment de son arrivée aux urgences vétérinaires. Cette chienne abandonnée dans la neige, derrière un buisson, était extrêmement maigre et quasi immobile quand un chien et sa propriétaire l’ont découverte. Cette dernière a vite réagi. Grâce à elle et à son ami à fourrure, Cricket a une chance de s’en sortir.

Handsome Dan's Rescue for Pit Bull Type Dogs, une association basée à Providence dans l’Etat du Rhode Island (Etats-Unis), a donné le lundi 3 mars des nouvelles rassurantes d’une chienne victime d’abandon et très probablement de maltraitance.

Handsome Dan's Rescue for Pit Bull Type Dogs avait été créée à la suite du sauvetage d’un Pitbull appelé Handsome Dan, qui avait été arraché à un réseau d’organisation de combats canins tenu par Michael Vick, ancienne star de football américain. Vous vous souvenez peut-être des histoires de Frodo et de Cherry, 2 autres rescapés dudit réseau.

Maigreur et faiblesse inquiétantes

La chienne dont il est question ici est une Pitbull nommé Cricket par ses bienfaiteurs. Elle a été découverte le dimanche 23 février dans un état préoccupant par un chien et sa maîtresse. Ce jour-là, Beth Killian promenait Rue quand ce dernier s’est soudainement arrêté et s’est mis à guider sa propriétaire vers des buissons. Derrière ces derniers se trouvait l’animal en détresse.



Handsome Dan's Rescue for Pit Bull Type Dogs / Facebook

« C'était déchirant de la voir dans cet état, raconte Beth Killian à WJAR. Nous avons pu l'envelopper dans une couverture. Je l'ai emmenée dans ma voiture et je l'ai amenée aux urgences vétérinaires ».

La chienne a ensuite été transférée à la clinique Bay State Veterinary and Specialty Services et prise en charge par Handsome Dan's Rescue for Pit Bull Type Dogs. La fondatrice de l’association et Erika, directrice du Centre de Contrôle Animalier de Providence et qui était d’ailleurs censée profiter de sa journée de repos, ont collaboré au sauvetage et au suivi de l’évolution de Cricket.



Handsome Dan's Rescue for Pit Bull Type Dogs / Facebook

La Pitbull était incapable de marcher à ce moment-là, tant elle était faible et maigre. La priorité était à la reprise progressive de poids. « Elle a été soumise à un programme de réalimentation strict afin de ne pas bousculer son organisme et s’assurer que son corps accepte de la nourriture et de l'eau. C'est presque impossible à faire dans un refuge », indiquait l’association.



Handsome Dan's Rescue for Pit Bull Type Dogs / Facebook

« Elle est allongée tranquillement à côté de moi »

Aujourd’hui, Cricket se porte nettement mieux et l’espoir de la voir se rétablir complètement est désormais permis. Elle peut à présent effectuer quelques pas et se montre plus active. C’est ce que l’on apprend dans un post Facebook partagé le lundi 3 mars par la fondatrice de Handsome Dan's Rescue for Pit Bull Type Dogs.



Handsome Dan's Rescue for Pit Bull Type Dogs / Facebook

Elle ajoute que le Dr Mark Paradise, de la clinique NorthPaws Veterinary Center, suit la santé de Cricket de près et que des résultats d’analyses sont attendus ce mardi.

A lire aussi : Un chien grièvement blessé en tentant d'escalader une clôture survit contre toute attente et rencontre l'amour 2 mois plus tard



Handsome Dan's Rescue for Pit Bull Type Dogs / Facebook

« Pendant que j’écris ces lignes, elle est allongée tranquillement à côté de moi sur son coussin chauffant sur le canapé. Je fournirai plus de mises à jour et de photos de la semaine dernière », promet l’auteure de la publication.