Le dernier Pitbull sauvé d'un ring de combats de chiens, tristement célèbre en 2007, s'est éteint

Il avait fallu des années à Frodo pour se remettre de ses terribles traumatismes. Ce chien faisait partie des dizaines de Pitbulls sauvés d’une organisation clandestine de combats canins, menée par une ancienne vedette de football américain. Le quadrupède s’est éteint quelques jours avant Noël, entouré des gens qui l’aimaient et qu’il aimait.

Frodo, le dernier survivant du ring de combats canins de Michael Vick, est décédé le 18 décembre 2021 à l’âge de 15 ans, rapportait Newsweek.

Michael Vick, ancienne star de la NFL (le championnat professionnel de football américain), était à la tête des tristement célèbres Bad Newz Kennels. Il organisait ainsi des combats de chiens, principalement des Pitbulls, et avait reconnu en avoir tué plusieurs parce qu’il ne les trouvait pas assez « performants ». Des faits pour lesquels il avait passé 21 mois dans une prison fédérale.

Frodo était « le dernier des 48 survivants de cette affaire qui avait changé la donne », indique l’association californienne BAD RAP qui l’avait pris en charge après son sauvetage en 2007. C’est elle qui a annoncé sa disparition sur son site.

Un chien aimé de tous, à commencer par sa famille auprès de laquelle il avait passé 14 années de sa vie, et « chouchouté comme un prince ». Ses propriétaires, les Ramirez, vivent à Fremont, en Californie.

Ils l’avaient aidé à devenir un compagnon « joyeux qui a appris à avoir toute l'attention de ses humains préférés », alors qu’il était autrefois « si timide qu’il ne pouvait pas regarder dans les yeux ceux qui prenaient soin de lui ».

Des traumatismes qui avaient été difficiles à vaincre

Les Ramirez avaient travaillé dur pour lui faire comprendre qu’il n’avait plus rien à craindre et l’aider à surpasser ses traumatismes. Sa maîtresse raconte notamment que Frodo était très sensible aux bruits et faisait très souvent des cauchemars, à cause desquels il tremblait dans son sommeil. Grâce à sa famille, il a trouvé la force d’aller de l’avant et a connu une vie heureuse et épanouie.



L’avant-veille, un autre des ultimes survivants des Bad Newz Kennels avait disparu. Il s’appelait Jonny Justice. Il était précédé d’Uba, décédé en octobre.