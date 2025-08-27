Une chienne abandonnée au refuge avec une alliance accrochée à son collier espère retrouver le bonheur

Un refuge américain a récemment accueilli un chien avec un étrange accessoire sur son collier. En le déposant sur place, son propriétaire a pris soin d’y accrocher une alliance sans donner de précisions. Une séparation pourrait alors être à l’origine de cet abandon, d’après les hypothèses de nombreux internautes.

Le 7 août dernier, les membres du refuge Forgotten, Now Family Rescue ont accueilli un chien probablement victime collatérale d’une séparation amoureuse. En effet, quand l’animal a été déposé sur place, ses bienfaiteurs ont remarqué qu'il avait une alliance accrochée sur son collier.

Trop souvent, et comme l'a rappelé Newsweek , les membres des refuges sont confrontés à des cas d'abandon. Fréquemment, des familles qui ont adopté un chien quelques années auparavant ne souhaitent plus s'en occuper ou n’ont plus l'envie de le garder pour des raisons diverses et variées. Déménagement, changement de travail, mais également séparation font partie des nombreuses raisons données par les familles.

@forgotten_now_family_rescue / Instagram

Une triste histoire

Lorsque le quadrupède est arrivé avec la bague autour de son cou et que le refuge a partagé son récit sur les réseaux sociaux, les internautes ont été persuadés que ses propriétaires s'étaient débarrassés de lui après s'être séparés.

Malheureusement, le chien s'est retrouvé au cœur du conflit et en a été la victime directe puisqu'il est maintenant au refuge. Ce changement d'environnement a été difficile à vivre pour lui : « J'ai mal au cœur pour cette petite fille. Elle est si gentille et si perdue », partageait un porte-parole du refuge sur Instagram.

A lire aussi : Séparé de sa famille après son sauvetage au bord d'une route, un chien la retrouve le temps d'une fête inoubliable autour de la piscine

Heureusement, comme son état de santé le permet, la boule de poils a été placée à l’adoption et a déjà reçu de « nombreuses candidatures », selon ses sauveteurs. Elle pourrait être prochainement adoptée par une famille aimante. C'est tout le bonheur que nous lui souhaitons.