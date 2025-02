La charité émouvante d’une équipe de vétérinaires ayant reçu un chien victime d’une fusillade dans un campement

Le pauvre Hennessey a été la victime collatérale d’une fusillade dans un campement pour personnes sans-abri. La police est intervenue sur les lieux et a découvert l’animal blessé. Il a été conduit aux urgences et les vétérinaires savaient que son propriétaire n'avait pas les moyens de financer son opération. Toutefois, ils ne pouvaient pas abandonner le chien.

Les policiers de Richmond, en Californie (États-Unis), sont intervenus sur un camp de sans-abri après qu’une personne ait signalé une fusillade. Un homme était visé et n’a pas été touché, mais son chien n’a pas eu la même chance. Ce dernier, nommé Hennessey, a été emmené dans une clinique vétérinaire et a pu être sauvé grâce à la générosité de ses sauveteurs.

Hennessey vivait aux côtés de son propriétaire sans domicile fixe. Un jour, tandis que celui-ci se trouvait dans son campement, il a été visé par des tirs. Une fusillade a éclaté, comme l’a mentionné le Richmond Standard. Si le maître du quadrupède n’a pas été blessé, Hennessey, lui, a reçu une balle au niveau du ventre.

The Richmond Police Department / Facebook

Un geste du cœur

La police a été contactée par l’une des personnes qui vivaient sur place. En arrivant sur les lieux, elle a découvert Hennessey en mauvais état. Elle a fait ce qu’elle pouvait pour qu’il ne perde pas trop de sang et a tout de suite pris la route pour le déposer aux urgences. En appelant les cliniques vétérinaires, les agents ont été confrontés à de nombreux refus, car le propriétaire de l’animal n’avait pas les moyens de financer l’intervention.

Toutefois, la réponse de l’hôpital pour animaux Pet Emergency & Specialty Center of Marin leur a redonné espoir. Les vétérinaires étaient prêts à sauver Hennessey même si son maître ne pouvait pas payer les soins : « Ils étaient prêts à offrir un traitement et probablement une opération chirurgicale au pauvre Hennessey », partageait un porte-parole de la police.

Une intervention salvatrice

Les vétérinaires n’ont pas perdu une seconde et ont tout de suite pris le chien en charge lorsqu’il est arrivé. Grâce à la réactivité des policiers et à leur expertise, Hennessey a pu être sauvé. Les forces de l’ordre ont chaleureusement remercié l’hôpital d’avoir accepté de prendre en charge la victime : « Nous sommes incroyablement reconnaissants de la générosité du Pet Emergency & Specialty Center de Marin, qui s'est mobilisé et a aidé une personne sans abri et Hennessey quand ils en ont eu besoin. Nous détesterions penser à ce qui serait arrivé au pauvre Hennessey s'ils n'avaient pas répondu à notre appel à l'aide », partageaient-elles.