Une chatte récemment adoptée et une chienne à 3 pattes se lient d'amitié et créent une relation indestructible (vidéo)

Quand une chatte curieuse rencontre une chienne en convalescence, cela peut donner lieu à une belle surprise. C’est ce qu’a découvert une habitante du Tennessee en accueillant temporairement une croisée Aussie blessée à la patte. Ce qui n’était censé être qu’un simple geste solidaire s’est transformé en une formidable histoire d’amitié entre 2 animaux que tout semblait opposer.

Une chatte dont on ne connaissait pas le comportement à l’égard des chiens et une chienne blessée en quête de famille d’accueil sont devenues d’inséparables amies. Leur histoire est rapportée par Newsweek .

Faith Poschwatta, 30 ans, habite Nashville dans l’Etat du Tennessee (Etats-Unis). En janvier 2025, elle avait adopté Zora, une chatte de 2 ans, à la Nashville's Humane Society.

Elle n’avait pas prévu d’agrandir sa famille avec un autre animal de compagnie, mais 6 mois plus tard, alors qu’elle visitait la page Facebook de l’association locale Big Fluffy Dog Rescue, elle apprenait que cette dernière cherchait des familles d’accueil pour les chiens de son refuge. L’établissement s’apprêtait à prendre en charge des canidés rescapés des inondations survenues au Texas et avait donc besoin de libérer des places.

Même si Faith Poschwatta n’avait jamais accueilli de chien par le passé, elle a décidé de le faire. “Lorsque je les ai contactés et leur ai dit quel type de chien je souhaitais accueillir, ils m'ont parlé d'une chienne qui, selon eux, présentait le profil idéal”, se souvient-elle.

L’association lui a envoyé des photos d’Ainsley, croisée Berger Australien, et raconté sa triste histoire. La chienne avait, en effet, été percutée par une voiture, avant d’être secourue par 2 adolescents.

Elle était gestante à ce moment-là, et avait accouché au refuge. Ses chiots avaient rejoint leurs nouvelles familles. Ainsley, elle, avait connu plusieurs séjours en foyers d’accueil par la suite. A cause de l’accident, elle souffrait d’une blessure à la patte.

Une amputation est d’ailleurs programmée, mais la chienne devra d’abord terminer son traitement vermifuge.

Ainsley est donc arrivée chez Faith Poschwatta et s’est adaptée à son nouvel environnement assez rapidement. D’abord méfiante, Zora s’est contentée de l’observer de loin, mais son attitude a vite changé.

Dès le lendemain matin, la chienne et la chatte se sont mises à jouer ensemble, comme si elles se connaissaient depuis toujours.

“Zora adore jouer et est affectueuse, et je voyais bien qu'elle avait besoin d'un ami, mais j'ai été choquée de la voir Zora s'attacher aussi vite à Ainsley”, confie Faith Poschwatta. Cette dernière a partagé sur TikTok une vidéo offrant un aperçu sur leur magnifique amitié. La voici :

“L'amour n'est jamais perdu”

Ainsley a récemment vu son état de santé décliner. Elle a dû être emmenée aux urgences vétérinaires pour une pneumopathie d’inhalation, très probablement causée par son traitement. Son absence a été très mal vécue par Zora, qui la cherchait partout à la maison et passait ses nuits à miauler.

Fort heureusement, la chienne s’est rétablie et a même été adoptée par une auxiliaire vétérinaire.

“Prendre soin d'Ainsley m'a beaucoup appris sur moi-même et j'encourage les autres à tenter l'expérience [de l’accueil]. Même si ce n'est pas éternel, l'amour n'est jamais perdu”, conclut Faith Poschwatta.

A lire aussi : Il pensait ne jamais le revoir, puis son chien disparu réapparaît seul après 41 jours d’errance



@faithposh / TikTok