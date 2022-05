Lueur d'espoir 2 jours après la disparition d'une chienne senior, partiellement aveugle et sourde, emportée par les inondations !

Haskell, une ville de l'Oklahoma (États-Unis) a été secouée par de fortes tempêtes. Au début du mois, Elaine Hendrickson-Parry, son père prénommé Donald et leur chienne Luna se sont retrouvés au cœur des inondations. Au cours de cette sombre période, l'animal a été emporté par le courant.

Il a suffi de quelques secondes pour que la vie de la famille Hendrickson bascule. Vers 1h du matin, jeudi 5 mai, Elaine et son père de 88 ans ont été contraints de sortir sous le porche avec leur chienne, après que des inondations ont forcé la porte d'entrée et se sont répandues à l'intérieur du domicile. Comme le rapporte FOX23, « la porte s'est verrouillée derrière eux et ils n'avaient pas de clé ».

Elaine et Donald ont grimpé sur un muret pour se mettre en sécurité. Luna, 12 ans, a essayé de les suivre. « Elle s'est accrochée avec ses griffes sur le rebord », a expliqué sa propriétaire. Malheureusement, l'animal partiellement aveugle et sourd a été emporté par le courant, sous le regard horrifié de ses proches. Ces derniers n'avaient aucun moyen de la rattraper dans ce tourbillon infernal. « Je pensais que je ne la reverrais plus jamais », a confié Elaine, pétrie de désespoir.

Un retour inattendu

Le duo est resté immobile plusieurs heures d'affilée, jusqu'à ce que le niveau de l'eau baisse. Lorsque la voie fut libre, Elaine a fouillé les 4 hectares de terrain de son père pour retrouver son compagnon. Des connaissances et des membres de la famille ont également lancé un SOS sur les réseaux sociaux. Sans succès... Luna restait introuvable.

Finalement, l'angoisse et la tristesse ont été chassées par la joie. Vers 23h, le lendemain de la catastrophe, Elaine, qui se tenait dans le salon, a entendu un léger aboiement. Sa vieille amie à fourrure était de retour, un vrai « miracle » ! Elle n'en croyait pas ses yeux. Au milieu de la dévastation, une petite lumière s'est littéralement allumée.

« Je me demande jusqu'où elle est allée et comment elle a pu retrouver son chemin », a déclaré Elaine. La maison a été ravagée par les inondations, mais au moins la petite famille est désormais réunie.

