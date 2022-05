Une chatte errante reçoit quotidiennement à boire et à manger par une amie humain. Pour la remercier, elle lui apporte un cadeau inestimable !

Photo d'illustration

Une chatte errante ayant récemment mis bas avait tellement confiance en la personne qui la nourrissait depuis des semaines, qu’elle a décidé de lui présenter ses petits. Elle les a même amenés chez elle, sachant pertinemment qu’ils y seraient en sécurité.

Les chats savent se montrer reconnaissants envers les personnes qui leur tendent la main. Ils manifestent leur gratitude à leur manière, comme l’a fait une chatte de gouttière envers une femme qui a raconté son émouvante histoire sur Reddit. Un récit relayé par Newsweek.



catnip4sale / Reddit

L’utilisatrice Reddit en question, publiant sous le pseudonyme « catnip4sale », explique qu’elle avait « rencontré une chatte errante amicale 2 semaines plus tôt ». Elle lui donnait systématiquement de la nourriture et de l’eau, mais pas seulement. « Je lui avais montré comment entrer dans ma chambre par la fenêtre », indique-t-elle.

Au fil des jours, une véritable relation de confiance s’était mise en place entre le félin et catnip4sale. Si bien que, un beau jour, la chatte a décidé de lui amener ses 4 chatons nouveau-nés.

6 chats sous le même toit

Comme le lui a appris catnip4sale, elle les a introduits un à un dans la maison en passant par cette même fenêtre. Une vidéo, enregistrée grâce à une caméra disposée sur le bord de cette dernière, a immortalisé la scène. On n’y voit que l’un des chatons, mais les 3 autres ont connu le même cheminement.

En commentaire, catnip4sale a précisé que sa famille continuait de prendre soin de la chatte, qu’elle a appelée Mia et à laquelle elle a offert un collier portant son nom, et de ses petits. Elle a ajouté qu’elle avait recueilli un autre chat entre-temps. Au total, ce sont donc 6 félins qui bénéficient de la bonté et de la bienveillance de catnip4sale et des siens.