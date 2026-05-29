Tombé dans un puits de 15 mètres rempli d’eau, ce chien est remonté sain et sauf par les pompiers et rendu à sa famille

Dans un village de l'Oise, un Border Collie a chuté au fond d’un puits d’environ quinze mètres, alors que l’ouvrage était partiellement rempli d’eau. Rapidement mobilisés, les sapeurs-pompiers du SDIS 60 ont mis en place une opération de secours en milieu périlleux pour extraire l’animal et le rendre indemne à son propriétaire.

Les chances de survie après une chute dans un puits profond, en partie rempli d'eau qui plus est, sont loin d'être élevées, mais un chien ayant récemment vécu cette terrible épreuve dans une commune rurale du sud-ouest de l'Oise a pu s'en sortir vivant. Mieux encore, le canidé en question ne souffrait d'aucune lésion après cet accident et son sauvetage par des unités de secours spécialisées, rapportait Oise Hebdo .

Les faits relatés par le média isarien se sont produits le vendredi 22 mai 2026 en fin d'après-midi, dans le village d'Amblainville.

Un chien de race Border Collie venait de tomber dans un puits dont la profondeur est d'une quinzaine de mètres. Le fond de l'ouvrage est rempli d'eau.

Le quadrupède était toujours en vie malgré la chute, mais il fallait de sortir de là le plus vite possible. Les secours ont donc été appelés, et le SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) de l'Oise a rapidement mobilisé d'importants moyens sur cette opération qui s'annonçait complexe.

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SDIS de l'Oise / Facebook

Remonté à la surface en toute sécurité

« Les spécialistes en risque animalier et en secours en milieu périlleux ont mis en œuvre un dispositif de remontée permettant de sortir l’animal sans blessure », peut-on lire dans un post Facebook partagé par ledit service le lendemain de l'incident.



SDIS de l'Oise / Facebook

L'un des sapeurs-pompiers a pu descendre en toute sécurité dans le puits, puis a harnaché le chien qui a été hissé jusqu'à l'entrée de la cavité. Enfin remonté à la surface, le rescapé a retrouvé son propriétaire qui l'attendait impatiemment.



SDIS de l'Oise / Facebook

Le loulou est donc rentré à la maison et se remet tranquillement de sa mésaventure. Voici la publication Facebook en question :

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Une chute de grande hauteur, surtout dans l’eau, peut être impressionnante même si l’animal semble indemne. Dans ce type de situation, la priorité est de limiter les risques secondaires (noyade, hypothermie, blessure interne invisible…) et d’éviter toute intervention dangereuse. Voici les bons réflexes à adopter et, à l'inverse, les gestes à éviter :