Une chatte abandonnée dans un carton en plein milieu d'un champ aride renoue avec l'espoir grâce à la vigilance d'une adolescente

A l’orée du désert arizonien, une histoire porteuse d’espoir rappelle l’importance des petits gestes qui sauvent. Grâce à la vigilance d’une adolescente et à la mobilisation rapide d’un refuge local, une chatte en grande détresse s’est vu offrir une chance de rebondir.

Récemment, à Goodyear dans l’Etat de l’Arizona, une adolescente qui se rendait au collège a fait une triste découverte sur le champ aride qu’elle traversait. Elle a, en effet, remarqué un carton scellé avec du ruban adhésif et a immédiatement décidé de l’inspecter. “Elle a trouvé cela étrange, peut-on lire dans une publication Facebook de l’association Buckeye Animal Rescue & Kennel (BARK). En regardant de plus près, elle a réalisé qu’il y avait une chatte à l’intérieur.”



BARK / Facebook

La collégienne a pris la féline dans ses bras et l’a emmenée chez elle pour la montrer à ses parents. Ces derniers ont aussitôt contacté Buckeye Animal Rescue & Kennel pour l’informer de la situation. C’est Lilia Mutka, fondatrice de l’organisation, qui s’est rendue chez cette famille pour prendre la chatte en charge.

Elle a aménagé un coin confortable pour la chatte dans les locaux de Buckeye Animal Rescue & Kennel pour l’aider à se détendre et a pris rendez-vous chez le vétérinaire. Elle a aussi et surtout découvert qu’elle était identifiée par puce électronique. “Bonne nouvelle ! Elle est bien pucée ! Elle s’appelle Betty Davis et a été adoptée via une autre association locale”, a annoncé BARK. L’association en question est Pammy’s Second Chance Rescue, gérée par des amis, d’après The Dodo .



BARK / Facebook

Retour au bercail pour Betty Davis, en attendant d’en savoir plus sur son parcours

Lilia Mutka les a appelés, et ils ont envoyé quelqu’un chercher Betty Davis. Tout en prenant soin d’elle, ils ont ouvert une enquête pour tenter de comprendre comment leur ancienne protégée avait pu se retrouver abandonnée dans un carton au milieu d’un champ et de retrouver son adoptant.

Pour sa part, Lilia Mutka est ravie de savoir que Betty Davis est entre de bonnes mains après ce qu’elle a enduré. Le mérite revient en grande partie à l’adolescente qui s’était arrêtée pour la secourir. “Nous sommes reconnaissants envers nos formidables adoptants, bénévoles et sympathisants qui agissent concrètement. Merci pour votre générosité !”, conclut Buckeye Animal Rescue & Kennel sur Facebook.