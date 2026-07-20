Une centaine d'animaux dont 30 chiens sauvés d'une ferme insalubre où ils étaient privés d'eau et de soins en pleine canicule

Plus de 120 animaux ont été sauvés d’une propriété insalubre au Canada après une intervention d’urgence de la SPCA de Montréal. Parmi eux, 30 chiens vont désormais entamer un long parcours de soins et de réhabilitation.

Le 2 juillet 2026, la SPCA de Montréal est intervenue sur une petite ferme située sur la Rive-Sud de Montréal où elle a découvert plus de 120 animaux, dont des dizaines de chiens, qui vivaient dans des conditions déplorables, rapportait Le Journal de Montréal .

L'association de protection animale a ainsi pris en charge 30 chiens et chiots, ainsi qu'un chat, 28 poules, 5 coqs, 25 canards, 14 dindes, 9 chevaux, 4 lapins, 4 cailles et une chèvre notamment. Ils évoluaient au milieu de détritus de toutes sortes et ne recevaient ni soins ni alimentation adéquats. En outre, malgré la canicule, bon nombre d'entre eux ne disposaient pas d'eau. Certains parmi ces animaux souffraient de lésions plus ou moins graves.



SPCA de Montréal / Facebook

La SPCA de Montréal a indiqué que son intervention avait eu lieu après avoir reçu un signalement et des images. Ses équipes ne s'attendaient toutefois pas à avoir affaire à une situation aussi complexe.



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L'association n'a pas livré davantage de détails sur ce qu'elle a constaté sur les lieux, car l'enquête est toujours en cours.

Elle a pris en charge l'ensemble des rescapés. Elle leur fournit l'attention et les soins dont ils ont désespérément besoin. La SPCA de Montréal précise sur sa page Facebook que pour certains parmi ses nouveaux protégés, « ce n'est que le début d'un long processus de guérison qui nécessitera des semaines, parfois des mois, de réadaptation. »



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Progrès et espoirs

Parmi les chiens secourus figure Zoya. Ce Border Collie de 6 ans « grognait » et « chargeait » au moment de son arrivée, d'après Alexandra Ayotte, experte en comportement canin qui assure son accompagnement. Elle ajoute néanmoins qu'il a réalisé d'importants progrès.

Zoya a pu recevoir son premier bain après avoir terminé son traitement antiparasitaires. Il était, en effet, littéralement envahi par les puces, au point de perdre ses poils sur une vaste zone à l'arrière du corps.

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SPCA de Montréal / Facebook

Sa congénère Juliette fait aussi partie des loulous sauvés par la SPCA de Montréal dans cette ferme insalubre. Femelle Beagle de 10 ans, elle avait probablement eu plusieurs portées de chiots.



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Un contexte particulier

Ce sauvetage survient dans un contexte particulièrement délicat pour l'association, tant en raison du nombre et de la variété des animaux pris en charge qu'à cause de la recrudescence d'abandons observée en cette période de l'année. Celle-ci est notamment marquée par une vague de déménagements amenant bon nombre de détenteurs à se séparer de leurs fidèles compagnons.



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La SPCA de Montréal compte sur la générosité du public pour l'aider à subvenir aux besoins de ces animaux et continuer d'en secourir d'autres. Elle a donc réitéré son appel aux dons.