Une caméra de surveillance capture le rendez-vous touchant entre un Labrador et son voisin âgé

Une résidente de Northampton, une ville située en Angleterre, a été témoin d'une scène attendrissante. Son voisin a donné une friandise à son chien et l'a comblé de caresses.

Les chiens demeurent des compagnons de vie extraordinaires pour les membres de leur famille... mais aussi pour leurs voisins !

Lordas, un Labrador Retriever à la robe chocolat âgé de 2 ans, a été filmé lors d'un petit rendez-vous avec son voisin de 90 ans, Ed Chamberlain alias Ted. Lorsque le canidé a aperçu son vieil ami, il a couru vers la clôture séparant les 2 jardins et s'est hissé sur ses pattes arrière pour lui dire « bonjour ».

Le nonagénaire s'est alors approché de lui, afin de lui offrir une délicieuse friandise et une myriade de caresses. Lordas a bien sûr été ravi de recevoir autant d'attention ! La vidéo peut être visionnée sur Teamdogs.

© Rima Vaitkeviciene

De bons amis

« Nous vérifions notre caméra de sécurité de temps en temps lorsque nous rentrons à la maison pour voir ce qui se passe », a déclaré Rima Vaitkeviciene, 36 ans, à Teamdogs. « Mon mari a vu la vidéo et me l'a montrée. C'est tellement mignon. Ted aime les chiens. Il avait des animaux avant quand il réussissait à les promener. Mais il est vieux maintenant, donc il n'a pas de chien et n'achète que des friandises pour Lordas. »

Le couple a toujours entretenu de bonnes relations avec le voisinage, notamment avec Ted. Leurs liens se sont même renforcés pendant les confinements.

« Quand notre chien l'entend siffler, il aboie tout de suite à la porte et essaye de sortir dans le jardin car il sait qu'il va probablement avoir une friandise », a ajouté la trentenaire. « Parfois, il sort et aboie jusqu'à ce que Ted vienne. Il ne fait qu'aboyer pour lui signaler qu'il est dehors et qu'il veut une collation. »

© Rima Vaitkeviciene

Les animaux représentent d'excellents compagnons pour les personnes âgées vivant seules. Ici, le sénior et le Labrador ont noué une belle amitié depuis leur première rencontre.

Lordas est décrit par ses propriétaires comme un chien amical, qui aime rencontrer de nouvelles personnes. Il se montre également protecteur, particulièrement avec les enfants. Et les friandises constituent son péché mignon !