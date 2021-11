Un Golden Retriever rend visite à une personne âgée pour l'aider à lutter contre la solitude

Au Royaume-Uni, Pringle fait partie de l'équipe canine de Wag & Company, une association caritative qui tend à rendre meilleure la vie des personnes âgées isolées.

Avoir un animal de compagnie à nos côtés peut faire une grande différence. Elsie, 84 ans, peut en témoigner. Depuis quelques semaines, elle reçoit régulièrement chez elle une amie particulière.

Son nom ? Pringle. Il s'agit d'une femelle Golden Retriever, âgée de 10 ans. Le canidé a littéralement changé la vie de l'octogénaire. L'amoureuse des animaux a possédé des chiens pendant de nombreuses années. Malheureusement, elle n'est plus en mesure d'en avoir un à elle à l'heure actuelle, rapporte Teamdogs.

La dame, qui vit à Newcastle, a donc contacté l'association Wag & Company, afin de recevoir la visite du toutou.

© Wag & Company

Une amitié puissante

Pringle, la chienne bénévole, a rapidement tissé un lien unique avec Elsie. En lui offrant des séances de câlins, l'animal l'aide à lutter contre la solitude. Quand l'adorable Golden Retriever ne reçoit pas de caresses et de baisers de sa nouvelle amie, il aime s'endormir à ses pieds.

Pringle a même son propre bol de nourriture et de friandises. Chaque fois qu'elle se rend chez Elsie en compagnie de sa propriétaire, elle bondit avec enthousiasme vers la porte d'entrée. La chienne est une véritable bouffée d'oxygène, un rayon de soleil dans la vie d'Elsie.

© Wag & Company

Combattre l'isolement social et la solitude

De nombreuses personnes âgées n'ont plus la possibilité d'accueillir des chiens dans leur maison. Pour cette raison, Wag & Company propose ses services. Le travail de l'association est devenu vital pendant la pandémie de coronavirus, lorsque des séniors ont perdu des proches et sont restés complètement seuls en raison des restrictions sanitaires. Les volontaires à 4 pattes de l'organisme ont joué un rôle majeur au cours de cette période.

Aujourd'hui, ils continuent d'accomplir leur mission avec joie. Plusieurs heures par semaine, ils apportent énormément d'amour et de réconfort. C'est l'occasion d'assister à la naissance de très belles amitiés entre une personne âgée confrontée à la solitude et un animal, comme cela a été le cas avec Pringle et Elsie.

© Wag & Company