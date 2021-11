« Babines en cuisine », un livre de recettes pour concocter des friandises saines et savoureuses à son chien

Babines en cuisine, le livre de Tails.com co-écrit par les vétérinaires Sean McCormack et Hélène Gateau, est désormais disponible en librairie. Au menu : 24 recettes saines et de saison, ainsi que de précieux conseils en nutrition pour gâter votre chien en toute sérénité.

Nos compagnons à 4 pattes raffolent généralement des friandises, dont certaines sont farcies de bienfaits. Leur en offrir permet non seulement de leur faire plaisir, mais aussi de raffermir les liens qui nous unissent. En plus de renforcer la complicité entre le propriétaire et son chien, les petites douceurs s'avèrent un excellent outil d'éducation positive en constituant des récompenses.

Bien sûr, certains produits se révèlent être inadaptés pour l'animal, et une consommation abusive risque de mettre en péril sa santé. C'est pour ces raisons que certains maîtres décident de se mettre aux fourneaux, et de préparer des délices sains et savoureux. Que ne ferions-nous pas pour préserver le bien-être de nos amis à fourrure ?

Des recettes à la fois saines et gourmandes

Après avoir constaté un véritable enthousiasme autour de la cuisine maison, Tails.com a publié l'ouvrage de Sean McCormack, The Happy Dog cooking, au Royaume-Uni, en 2019. 2 ans plus tard, le livre de recettes vogue à travers la Manche pour devenir Babines en cuisine.

Cette nouvelle édition, fraîchement sortie des cuisines, est une adaptation à la sauce française de l'œuvre anglaise, à laquelle Hélène Gateau a apporté sa patte. Gaufres au magret séché, madeleines quinoa-carotte, rillettes « terre et mer » ou encore steaks de saumon à la française, l'auteure a laissé sa créativité s'exprimer librement afin de proposer des friandises saines et équilibrées aux toutous.

Bien que les noms paraissent raffinés, sachez que vous n'avez pas besoin d'être un expert en arts culinaires pour concocter ces mets affriandants. Enfilez simplement votre tablier, retroussez vos manches et suivez le guide. Babines en cuisine indique aux cuistots en herbe les bons ingrédients à choisir, ainsi que les différentes étapes à suivre.

Vous noterez aussi le côté peu chronophage de la conception des friandises mises en avant dans l'ouvrage. Leur préparation n'excède généralement pas 20 minutes. À cela, viendra s'ajouter le temps de cuisson ou de repos.

En plus des recettes alléchantes, Babines en cuisine est truffé de conseils nutritionnels. Dites adieux aux faux-pas et offrez des hors-d'œuvre délicats, entièrement faits maison, à votre boule de poils préférée en toute sérénité.

Soutenir une association

En achetant ce livre, vous ne contribuerez pas seulement à la préservation de la santé et du bien-être de votre partenaire canin. Les bénéfices de la vente de ce guide sont reversés au Dispensaire Vétérinaire Étudiant de Lyon.

Vaccins, identifications, distribution de croquettes, sensibilisation, cette association, qui regroupe près de 115 étudiants bénévoles, agit en faveur des personnes démunies en soignant gratuitement leurs animaux de compagnie.