Une cagnotte solidaire créée pour relancer le projet de parc d'un refuge champenois vandalisé

Victime d'un acte de vandalisme ayant compromis un projet très attendu pour ses pensionnaires canins, le Refuge d'Epernay a pu compter sur un formidable élan de solidarité. En seulement quelques jours, la mobilisation du public a permis de réunir les fonds nécessaires pour remplacer le matériel dérobé, réparer les dégâts et poursuivre l'aménagement de cet espace dédié au bien-être des chiens.

Une bien mauvaise surprise attendait l'équipe du Refuge d'Epernay (51), qui relève de l'Association indépendante marnaise d'assistance aux animaux (AIMAA), le 2 juin 2026. « Cette nuit, tout a basculé », peut-on lire dans un post Facebook partagé ce jour-là par la structure d'accueil champenoise. « Le terrain a été vandalisé et des grillages ont été volés, poursuit l'auteur de la publication relayée par France 3 Grand Est . Ce matin, ce ne sont pas seulement des grillages qui ont disparu. C’est un peu de liberté qui a été volée à nos chiens. »

Les vols et destructions en question venaient d'affecter le projet de parc destiné aux chiens du refuge. Le site avait commencé à être construit sur un terrain mis à disposition par un producteur local de champagne pour une durée de 10 ans. L'initiative bénéficie également du soutien de la Fondation 30 Millions d'Amis.

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Photo d'illustration

Il s'agit d'un « lieu sécurisé où ils auraient pu courir, jouer, se dépenser, découvrir de nouveaux environnements et simplement profiter de moments de bonheur loin des grilles du refuge », indique le Refuge d'Epernay. De nombreuses personnes avaient travaillé dur depuis des mois sur ce parc.

Plus de 5 000 euros récoltés grâce à la cagnotte

Bien que « tristes, en colère et profondément découragés », les membres du refuge refusent « d’abandonner. Parce que nos chiens méritent ces espaces de liberté. Parce qu’ils méritent que nous continuions à nous battre pour eux malgré les obstacles. »

Le lendemain, toujours sur Facebook, le refuge a annoncé la création d'une cagnotte solidaire en ligne. L'objectif de 5 000 euros a vite été atteint et même dépassé.

Le montant récolté permettra de « remplacer le matériel dérobé, sécuriser à nouveau le terrain [ainsi que] la poursuite et l’aboutissement du projet pour nos animaux. »

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