Une cage géante est construite pour capturer et soigner un chien errant blessé par balles qui échappe à ses bienfaiteurs depuis 4 mois

Il aura donné bien du fil à retordre à ceux qui tentaient inlassablement de le secourir depuis des mois. Ce chien errant souffrant d’une blessure par balle a poussé ses bienfaiteurs à déployer toute leur créativité et les grands moyens pour mettre fin à sa folle cavale et lui apporter les soins dont il avait désespérément besoin.

Un chien errant qui échappait systématiquement aux tentatives de sauvetage depuis plus de 4 mois a finalement été capturé et traité pour ses blessures, rapportait Denverite le dimanche 25 août.

Les premiers signalements à son sujet avaient été reçus en avril dernier par Denver Animal Protection, dont le refuge Denver Animal Shelter est basé à Denver dans l’Etat du Colorado (Etats-Unis).



Le jeudi 22 août, l’organisation a réitéré son appel à l’aide concernant le quadrupède, un croisé Berger Australien, qui semblait souffrir d’une blessure par balle au niveau de la gueule. Il venait alors d’être aperçu du côté du quartier d’Athmar Park.

« Nous avons reçu un appel via le service d’appel d’urgence 911 nous informant qu'un des habitants du quartier d'Athmar Park avait entendu ce qui ressemblait à un coup de feu et à un chien qui gémissait », expliquait, en effet, Jenna Humphreys, responsable chez Denver Animal Protection.

Elle et ses camarades étaient très inquiets, se demandant s’il allait pouvoir survivre à une telle blessure et s’il était en mesure de se nourrir.

En outre, il s’est avéré que le chien avait été recueilli quelques mois plus tôt et qu’il s’était échappé. « Ce chien est très intelligent. Il est rapide. Nous savons qu’il a pu sauter par-dessus de très hautes clôtures », ajoutait Jenna Humphreys.

Sarah Luv-Garcia, une bénévole locale qui se charge habituellement de capturer des chats errants pour les soigner, a décidé de se joindre aux recherches. Avec l’aide de son amie Karlee Arguello, elle a échafaudé un plan pour mettre la main sur le fugitif.

Le duo a contacté une habitante ayant signalé que le chien apparaissait devant chez elle de plus en plus souvent. Il lui arrivait même de s’introduire dans la cour arrière de sa maison.

Sarah Luv-Garcia et Karlee Arguello se sont rendues sur les lieux et ont décidé de mettre en place une cage géante dans le jardin de derrière de la dame. Elles ont utilisé 20 panneaux grillagés pour former cet enclos, puis y ont placé des morceaux de poulet et de la nourriture humide pour chat afin de l’y attirer.



« Il ne méritait absolument pas ça. Maintenant il est en sécurité »

Le samedi 24 août vers 20h30 locales, le chien est enfin apparu. Il est entré dans la cage, alléché par ce festin, alors que Sarah Luv-Garcia et Karlee Arguello le voyaient faire depuis leur voiture grâce à des caméras installées dans le jardin.



Le piège s’est refermé. L’animal pouvait enfin recevoir l’aide dont il avait tant besoin. Sarah Luv-Garcia était submergée par l’émotion en voyant « à quel point il était gentil. C'est un chien tellement doux. Il ne méritait absolument pas ça. Maintenant il est vraiment en sécurité ».



Elle a appelé Denver Animal Protection qui a aussitôt envoyé une équipe pour le récupérer et l’emmener au refuge. Là, il a été vu par Dr Patricia Crystal, la vétérinaire de l’organisation, le lendemain dimanche 25 août. Elle indique avoir retiré « 2 morceaux de métal » de sa gueule, traité plusieurs dents cassés et un trou de 2 centimètres dans sa joue. Elle précise qu’il est « alerte » et qu’il devrait se rétablir totalement.