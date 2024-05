Blessé par balles et ne pouvant garder sa chienne qui l'avait protégé, il lui cherche désespérément une nouvelle famille pour lui éviter une issue redoutée

Chris Smith et sa chienne Tiki, qui vivent dans le comté de Saint Charles dans le Missouri (Etats-Unis), avaient connu un terrible drame en novembre 2021. La veille de la fête de Thanksgiving, l’homme de 50 ans était chez lui avec sa petite-amie, quand l’ex-compagnon de cette dernière avait surgi, tenant une arme à feu. L’assaillant avait tiré sur le couple, tuant son ancienne fiancée sur le coup et atteignant le propriétaire canin à la tête.



Laissé pour mort et baignant dans son sang sur le sol de la cuisine, Chris Smith s’était désespérément accroché à la vie avec l’aide de Tiki. La chienne était restée à ses côtés pendant 14 longues heures, jusqu’à l’arrivée des secours. « J'étais allongé en position fœtale et elle était là, couchée dans ma mare de sang à côté de moi », raconte-t-il à First Alert 4.



S’il avait miraculeusement survécu à ses blessures par balles, Chris Smith souffre encore de leurs séquelles aujourd’hui. Il ne peut plus marcher et n’est plus en mesure de prendre soin de sa chienne.



Malgré l’amour et la reconnaissance qu’il a pour elle, il a dû prendre la douloureuse décision de la laisser partir. Il l’a confiée à une première famille qui avait toute sa confiance, mais elle avait fini par la donner à quelqu’un d’autre, qui a décidé à son tour de s’en séparer.

Début mai 2024, Chris Smith a appris que les derniers maîtres de Tiki avaient l’intention de la faire euthanasier s’ils ne lui trouvaient pas une nouvelle maison.

Un heureux dénouement après le désespoir

Le quinquagénaire en a perdu le sommeil. Il pleurait et pleurait sans cesse. Comment cette chienne si courageuse et si loyale pouvait-elle avoir une si triste fin ? Il était hors de question pour lui de laisser tomber celle qui avait refusé de le faire 2 ans et demi plus tôt.

Chris Smith a lancé un appel à l’aide et, très vite, une vague de solidarité s’est mise en place au sein de la communauté locale. Le lendemain après-midi, une famille aimante a été trouvée pour Tiki. L’autre excellente nouvelle est qu’elle habite à quelques pas du domicile du blessé. Il pourra ainsi lui rendre visite aussi souvent qu’il le voudra.

La nouvelle maîtresse de Tiki a proposé à Chris Smith de venir la promener de temps en temps. Celui-ci lui a rappelé qu’il devait d’abord réapprendre à marcher, ce à quoi elle lui a répondu qu’un tel objectif pouvait constituer une très bonne source de motivation dans sa rééducation. Chris Smith ne peut qu’être d’accord…