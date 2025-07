"Une bosse plus lourde qu’un sac de sucre", une tumeur de 700 grammes retirée de la tête de ce chien abandonné au refuge

Norman a été amené récemment au refuge Woodgreen Pets Charity, situé Godmanchester (Royaume Uni). Son propriétaire, attristé et désemparé, exprimait auprès des bénévoles son incapacité à prendre en charge les soins médicaux de son animal.

Une tumeur « plus lourde qu’un sac de sucre »

La description de l’état de santé du chien par la BBC fait froid dans le dos. Nos confrères décrivent une « excroissance plus lourde qu’un sac de sucre », qui pesait 700 grammes et située au niveau de la tête de l’animal. La tumeur a été, sans surprise, déterminée comme étant à un stade avancé. Le petit Terrier était également gêné par les mouches qui volaient au-dessus de sa plaie tuméfiée.

BBC Cambridgeshire / Instagram

Une « opération délicate, mais réussie »

L’intervention chirurgicale a mis les équipes vétérinaires à rude épreuve. Il aura fallu plusieurs heures pour extraire l’énorme tumeur qui causait sans doute une douleur intense à l’animal. Les chirurgiens sont cependant sortis soulagés de l’opération, qui a été, contre toute attente, un vrai succès. La responsable du refuge, Helen Stapleton expliquait : « La bosse était si grande et lourde qu’elle dominait le petit corps de Norman ».

Un cas médiatisé

Engagé dans la rémission de Norman, le refuge qui s’est fait connaître par la série The Dog House, diffusée sur Channel 4, a mis en avant l’expérience dramatique vécue par le petit chien. La direction est revenue sur l’arrivée du chien amené par son propriétaire. Selon elle, le cas de Norman est plus répandu qu’on ne le croit et reflète même une grande partie des difficultés qui se posent aux propriétaires depuis la hausse importante du coût de la vie.

BBC Cambridgeshire / Instagram

« Une rappel brutal »

Débarrassé de son « énorme bosse ulcérée », Norman a échappé de peu à une fin de vie difficile et violente. Selon Madame Stapelton, les propriétaires « confrontés à des difficultés financières » sont de plus en plus nombreux à solliciter des associations. Pour certains, ils s’adressent même à des associations caritatives pour nourrir leurs animaux. Il est donc évident que les soins de santé passent au second plan.

Woodgreen Pets Charity appelle à la vigilance en ajoutant : « Nous exhortons toute personne qui a du mal à demander du soutien, avant que les choses s’enveniment ».