Une bénévole apprend que le Pitbull dont elle s'occupe ne sera pas adopté, il sent sa tristesse et tente de la réconforter

Milo, un Pitbull au passé difficile, a fait fondre le cœur de sa bienfaitrice en lui offrant un moment d’une tendresse inattendue. Alors qu’un grand espoir d’adoption s’envolait, ce chien au grand cœur a montré, une fois de plus, à quel point il mérite sa chance.

Jill Dyché était pleine d’espoir au sujet de l’un des protégés canins de l’association qu’elle dirige, baptisée Outta the Cage et basée à Los Angeles en Californie. Milo, Pitbull de 3 ans, intéressait effectivement une personne qui était censée venir le voir pour l’adopter.

Malheureusement, alors qu’elle était au volant de sa voiture, accompagnée dudit chien, son téléphone a sonné. Elle s’est arrêtée pour répondre et apprendre la mauvaise nouvelle ; à l’autre bout du fil, l’adoptante lui a annoncé qu’elle renonçait à Milo, car son conjoint n’était pas d’accord pour l’accueillir.



“Voilà quel genre de chien il est”

Jill Dyché a tout de suite éprouvé de la déception et de la tristesse. Milo a dû le ressentir, car il a eu une attitude aussi inattendue qu’émouvante à son égard. Il a, en effet, posé sa patte et son menton sur l’épaule de son amie humaine, comme s’il cherchait à la consoler.

“Il a dû voir mon visage ou sentir le changement dans mon énergie”, dit-elle à The Dodo . Cette scène poignante a été immortalisée en photo, et l’image partagée sur la page Facebook d’Outta the Cage. “Je crois qu'il me réconfortait, confie Jill Dyché. Voilà quel genre de chien il est”.

Si ce n’est pas la première fois qu’un adoptant se désiste, cet épisode a été particulièrement difficile à vivre pour la directrice d’Outta the Cage, car elle sait à quel point le profil de Milo (mauvaise réputation des Pitbulls, pelage noir…) rend son adoption difficile.

Un chien sauvé de l’euthanasie et “incroyablement social”

Elle assure qu’il est un adorable compagnon, plein de qualités. Elle le décrit comme “incroyablement social”, s’entendant très bien avec ses congénères et les enfants.



Milo remue fréquemment la queue et il lui arrive même, lorsqu’il est excité, de battre des pattes comme s’il dansait.

Ce chien à la joie de vivre communicative revient pourtant de loin. 9 mois plus tôt, il avait été découvert errant et placé dans un refuge pratiquant l’euthanasie. Il figurait sur la triste liste et ses jours étaient donc comptés. Heureusement, il avait été transféré à Outta the Cage, qui lui a trouvé une famille d’accueil.

Jill Dyché et le reste de l’équipe ne désespèrent pas de le voir rejoindre un foyer aimant pour toujours. La médiatisation de son histoire l’y aidera certainement.

