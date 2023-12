Une attente angoissante de plusieurs heures pour la famille d'un chien volé à bord d'une camionnette

Un chien volé dans une camionnette a été retrouvé sain et sauf et restitué à ses maîtres plusieurs heures plus tard, rapportait CBS News le mardi 5 décembre.

Le quadrupède en question répond au nom de Murray et possède une robe noir et feu. Dès qu’elle a pris connaissance des faits, la police de San Francisco en Californie (Etats-Unis) a lancé un appel à témoins via les réseaux sociaux et les médias locaux.

Le vol du véhicule avec le chien à son bord est survenu mardi matin dans le nord de la ville, d’après les forces de l’ordre.

« Aidez-nous à retrouver Murray ! Il se trouvait dans la fourgonnette visible sur la photo ci-dessous quand il a été volé plus tôt aujourd'hui dans les environs de Mason Street et Sacramento Street. Faites passer notre message et aidez-le à rentrer à la maison ! », peut-on lire notamment sur la page Facebook de la police de San Francisco.

La camionnette appartient à DogWalks.com, une agence de dog-walkers, ou promeneurs de chiens. Murray était donc manifestement sous la responsabilité de l’un des employés de l’entreprise au moment de son enlèvement.

« Murray a été localisé »

DogWalks.com qui a d’ailleurs elle aussi sollicité l’aide du public sur les réseaux sociaux en partageant un avis de recherche avec les photos du chien et de la fourgonnette.

Dans une mise à jour de sa publication faite quelques heures plus tard, la police de San Francisco a annoncé la nouvelle que tout le monde attendait : « Murray a été localisé et a retrouvé sa famille ». Elle en a profité pour remercier tous ceux qui avaient diffusé l’alerte.

Le chien est donc indemne et de retour parmi les siens. Le véhicule dans lequel il se trouvait a été récupéré par DogWalks.com et le suspect interpellé par la police.

DogWalks.com / Facebook