Un chien de refuge découvre la neige pour la première fois et fait fondre les cœurs sur internet (vidéo)

L’hiver arrive à grands pas et les premières neiges sont déjà tombées à différents endroits du globe. Pour l’occasion, l’utilisatrice de TikTok Chloe Timms a décidé d’amener son chien se balader. Lui qui n’avait jamais vu un seul flocon de sa vie semble apprécier l’expérience !

Chloe, âgée de 27 ans, a adopté son toutou de race Lévrier Greyhound dans un refuge. Il est toujours difficile de connaître le passé des pensionnaires. Le personnel des organismes peut parfois se faire sa propre idée en fonction du tempérament de leur recrue, de ses habitudes, de ses craintes…

@chloetimms64 / TikTok

Une réaction touchante

Ce qui est sûr pour Chloe, c’est que sa boule de poils ne connaissait pas la neige. Dans une vidéo publiée sur TikTok et relayée par Newsweek, elle partage les premiers pas du chien sur ce curieux manteau blanc. Elle a pris soin de le vêtir comme il se doit pour l’occasion : doudoune épaisse, pantalon et petites chaussures adaptées. En effet, les Lévriers de ce type sont très sensibles au froid et à l’humidité. Ils peuvent vite tomber en hypothermie s’ils ne sont pas protégés.

Chloe s’est donc assurée que son canidé soit bien emmitouflé avant de l’emmener dehors. Après avoir franchi la porte d’entrée, il a posé ses pattes sur la neige pour la toute première fois. Et sa réaction ne s’est pas fait attendre. Il s’est mis à frotter sa tête contre le sol, puis à sautiller de tous les côtés, ne manquant pas de remuer la queue.

Aucun doute, le toutou a apprécié sa première expérience, pour le plus grand bonheur des internautes. Ceux-ci ont été des milliers à visionner le clip. Dans la rubrique des commentaires, ils étaient unanimes sur une chose : la réaction de ce chien est « adorable ». On ne peut qu’être d’accord.