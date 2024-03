La famille d'une chienne perdue depuis 11 jours renoue avec l'espoir grâce à un enfant de 10 ans attentif et déterminé

Aline Lanna et Alex Toledo habitent le quartier de Jackson Hills à Mount Juliet, dans l’Etat du Tennessee. Ils sont les parents d’une adorable fillette de 9 mois et les propriétaires d’une jeune chienne répondant au nom de Luna.

« Quand nous avions décidé de fonder une famille, nous voulions trouver un quartier sympa », dit Aline Lanna à News Channel 5. Leur vœu a été exaucé, vu la bienveillance et la solidarité dont leurs voisins ont fait preuve en apprenant la disparition de la femelle Bouledogue Français.



News Channel 5

Luna s’est, en effet, enfuie lors d’une promenade et s’est totalement volatilisée. Très vite, la mobilisation s’est mise en place et de nombreux habitants se sont lancés à sa recherche. L’un d’eux est le petit Kadyn Holland. Le garçonnet de 10 ans était déterminé à retrouver la chienne et a participé quotidiennement à la quête.

Malgré ses efforts et ceux des autres membres du voisinage, on restait sans nouvelles de Luna pendant 10 jours. « Tout ce que je pouvais faire, c’était pleurer et prier », confie Aline Lanna. Elle se sentait coupable d’avoir laissé sa chienne s’échapper et était très inquiète pour son sort. Le soutien de tout le quartier aidait néanmoins le couple à ne pas baisser les bras et à poursuivre les recherches.



News Channel 5

Kadyn était préoccupé, lui aussi. « [Luna] n'a même pas encore un an, donc j’avais peur pour elle », raconte-t-il.

« Un miracle »

Au 11ème jour, le petit garçon et quelques-uns de ses amis étaient en train de s’amuser sur la colline avec leurs « gel blasters », des jouets en forme d’armes tirant des billes de gel. Le sien lui a glissé des mains et est tombé au pied de la butte. Kadyn en est descendu pour le récupérer et ce qu’il a découvert l’a stupéfait. « Luna était juste à côté », relate-t-il.

La chienne était coincée entre des rochers. « Elle a crié à l'aide parce qu'elle nous a vus », dit Kadyn, qui a aussitôt prévenu sa famille. Luna a ainsi été libérée et emmené chez le vétérinaire, qui a constaté qu’elle se portait bien hormis une perte de poids.

News Channel 5

« Je pense vraiment que c'est un miracle que [Kadyn] ait trouvé Luna, indique Aline Lanna. Je suis tellement heureuse qu'elle soit à la maison ».