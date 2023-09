Elle se lance dans une folle course poursuite contre un bus dans l'espoir de sauver son chien volé

Une jeune femme a pris d’énormes risques pour récupérer son chien volé quelques heures plus tôt. Elle avait suivi le bus que les ravisseurs de l’animal avaient emprunté et n’a pas hésité à leur faire face.

Un chien volé a été retrouvé et récupéré par sa maîtresse qui, guidée par un témoignage inespéré, avait repéré son ami à 4 pattes à bord d’un bus. Un récit rapporté par NBC4 Washington.

On célébrait le Labor Day, ou fête du Travail, aux Etats-Unis en ce lundi 4 septembre. Ce jour-là, Stephanie Reed s’était rendue dans un magasin de meubles non loin de chez elle à Washington DC, avec son chien Klaus.

Elle et son compagnon canin sont extrêmement proches, voire inséparables. La jeune femme avait adopté ce chien 12 ans plus tôt dans un refuge. Alors, quand elle est ressortie du magasin et qu’elle a constaté que Klaus n’était plus à l’endroit où elle l’avait laissé attaché, elle a ressenti un gigantesque choc.



NBC4 Washington

Stephanie Reed a également éprouve de la culpabilité. « Je n’aurais pas dû le mettre là-bas », se disait-elle en effet à ce moment-là. Dans ce genre de situation, « votre cœur se brise en quelques secondes », poursuit-elle.

Elle est aussitôt allée au poste de police pour signaler la disparition de son chien. Elle a ensuite placardé et distribué des avis de recherche un peu partout dans le quartier.



NBC4 Washington

La chance a fini par lui sourire peu après, alors qu’elle se trouvait du côté de Franklin Square, à seulement un kilomètre et demi de là. Un témoin qui avait vu l’une de ces affiches venait de reconnaître Klaus et a tout de suite appelé sa propriétaire.

« Vous avez volé mon chien ! »

Il lui a expliqué au téléphone que le chien était détenu par 2 jeunes hommes qui avaient pris le bus. Son interlocuteur lui a fourni le numéro du transport en commun et la direction qu’il prenait.

« Alors, j'ai sauté dans ma voiture et j'ai roulé », raconte Stephanie Reed. Elle a repéré l’autobus en question alors qu’il était à un arrêt. Elle a fait signe au conducteur de l’attendre, puis a vu les 2 individus en descendre avec Klaus.

NBC4 Washington

Elle a quitté son véhicule et s’est mise à leur courir après en criant « vous avez volé mon chien ! », avant de leur arracher l’animal, qui avait toujours sa laisse, des bras.

Stephanie Reed est rentrée à la maison avec son fidèle compagnon sain et sauf. Aujourd’hui, elle s’en amuse lorsqu’elle revient sur ces faits, mais son état d’esprit était assurément bien différent sur le moment. Elle a fait preuve de détermination et de courage pour ramener Klaus auprès d’elle.