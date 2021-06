Une association vient en aide à 29 Bouledogues promis aux marchés de viande chinois

© Wagmor Pets

Une association californienne a fait venir aux Etats-Unis près de 30 chiens destinés à être vendus pour leur viande en Chine. D’autres organisations ont pris part à cette opération qui a permis de sauver les canidés, notamment en récoltant les fonds nécessaires pour financer le voyage.

29 Bouledogues Français qui risquaient de finir aux abattoirs en Chine attendent à présent de rejoindre leurs nouvelles familles aux Etats-Unis, comme le rapporte People. Le processus débouchant sur leur sauvetage avait débuté il y a plus de 2 mois.

Début mars, en effet, l’association Wonder Dog Rescue, basée à San Francisco, lançait un appel via les réseaux sociaux, au sujet de ces chiens promis au marché de la viande chinois.

Wagmor Pets

Ces Bouledogues Français et croisés Bouledogues étaient nés chez des éleveurs, aux yeux desquels ils n’avaient plus de valeur marchande. Ils avaient alors décidé de les vendre aux abattoirs et restaurateurs servant la viande canine, mais les animaux ont échappé à leur terrible destinée grâce à l’intervention des bénévoles.

Wagmor Pets

25 000 euros récoltés pour financer le voyage

Wagmor Pets, une autre association dont le refuge se trouve à Los Angeles, fait partie de celles ayant répondu à cet appel. Une mobilisation s’est mise en place, réunissant également Pug Nation, Church of Pug et Tiny Paws Pug Rescue, des organisations spécialisées dans le sauvetage de Carlins. Ce qui a permis de récolter les 30 000 dollars (près de 25 000 euros) nécessaires au financement du transport des chiens par avion vers les Etats-Unis.

Wagmor Pets

Le 7 mai, 17 de ces Bouledogues sont arrivés à Washington, puis ont embarqué sur un autre vol les emmenant à Los Angeles. C’est là qu’ils ont été accueillis et pris en charge par l’équipe de Wagmor Pets. Ils seront bientôt rejoints par leurs 12 congénères.

A lire aussi : La grosse émotion d'un retraité de 82 ans qui retrouve son chien 3 mois après son enlèvement !

Tous ont été examinés par des vétérinaires, lavés et réconfortés. Ils attendent désormais qu’on leur trouve des familles. Les demandes d’adoption parviennent déjà en grand nombre auprès de l’association.

Wagmor Pets