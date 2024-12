Une association recueille un chien abandonné dans une benne à ordures dont les aboiements ont attiré l'attention d'un passant

Quel genre d’individu peut jeter un animal à la poubelle, comme si rien ne le différenciait des ordures ? C’est la question que tout le monde se pose après la découverte d’un chien abandonné au milieu des détritus, ses aboiements ayant alerté un passant qui a eu le bon réflexe. Un appel à témoin a été lancé dans l’espoir d’en savoir un peu plus au sujet du rescapé.

Un chien jeté aux ordures a été découvert à temps et pris en charge par une association, rapportait 13 WHAM.

Le canidé en question se trouve actuellement au refuge de la Humane Society of Greater Rochester, situé à Fairport dans l’Etat de New York (Etats-Unis). Il avait été abandonné dans une poubelle et ses aboiements avaient attiré l’attention d’un bon samaritain, d’après l’organisation de protection animale Lollypop Farm Humane Law Enforcement qui a ouvert une enquête.



Le passant n’est pas resté les bras croisés face à la détresse du quadrupède. Il a immédiatement composé le 911, le numéro d’appel d’urgence en Amérique du Nord.

Le chien a été sorti de la benne à ordures et emmené dans les locaux de la Humane Society of Greater Rochester, où il a été examiné par un vétérinaire. De petite taille, possédant un pelage blanc et noir, il était plutôt en bonne santé, mais il doit reprendre du poids et a eu besoin d’un bon toilettage.



« Ce sont les cas les plus difficiles sur lesquels enquêtent les agents d’application de la loi », indique Reno DiDomenico, vice-président de Lollypop Farm Humane Law Enforcement.

« De plus en plus d’appels concernant des animaux abandonnés »

Il ajoute que les abandons ne cessent d’augmenter ces temps-ci. « Nous constatons que nous recevons de plus en plus d’appels concernant des animaux abandonnés dans des lieux publics, déplore le responsable. Nous recevons également des appels téléphoniques via le 911 ou notre propre ligne d’assistance téléphonique de personnes qui disent : Je dois partir. J’ai laissé mon animal ici. Venez le chercher. »

Concernant le chien secouru récemment, ses bienfaiteurs n’ont, pour le moment, aucune information sur son passé, ni sur les circonstances de son abandon. Un appel à témoin a été lancé en espérant que quelqu’un le reconnaisse et fournisse des détails sur son histoire.

En attendant, les bénévoles continuent de prendre soin de lui pour l’aider à prendre un nouveau départ dans la vie.