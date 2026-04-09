Une association du Loiret intervient pour sauver 32 Cockers en détresse d’un élevage illégal (vidéo)

En février 2026, alors qu’elles venaient de terminer 2 missions dans le Loiret (45), les équipes de la Fondation Assistance aux Animaux se sont rendues en urgence dans un élevage tristement connu. Sur place, 32 Cockers vivaient dans des conditions indignes. Aujourd’hui, grâce à ce sauvetage, ces petits chiens commencent enfin un nouveau chapitre, entourés de soins, de sécurité et de tendresse.

La Fondation Assistance aux Animaux aimerait ne vous raconter que des histoires d’adoptions heureuses. Mais derrière chaque belle issue, il y a toujours un premier geste, souvent dans l’urgence. En février 2026, alors que ses équipes venaient tout juste d’achever 2 interventions intenses dans le Loiret (45), une nouvelle alerte est venue bouleverser leur planning, les appelant une fois encore à agir rapidement pour venir en aide à des animaux en détresse.

32 Cockers sauvés de l’enfer

L’intervention en question avait lieu dans un élevage déjà signalé depuis près de 16 ans. Malgré plusieurs condamnations et plus de 400 animaux déjà sauvés par le passé, les propriétaires continuaient d’exercer, invoquant une prétendue « passion » pour justifier le non-respect des décisions de justice.

© Fondation Assistance aux Animaux

Sur place, les équipes de sauvetage ont pourtant découvert des conditions de vie indignes, dans un climat tendu rempli de cri et d’agressivité, bien loin de l’attention et du respect que méritent ces chiens.

« On se demande souvent combien d’interventions il faudra encore pour briser cette spirale infernale où le profit l’emporte sur le respect du vivant. », se désole la Fondation Assistance aux Animaux sur son site internet.

Ce jour-là, 32 Cockers ont enfin été mis en sécurité. Après un passé marqué par le manque de soins et de douceur, ils commencent aujourd’hui une nouvelle vie, entourés de bienveillance, où ils apprennent peu à peu à faire confiance et à connaître ce que signifie vraiment le mot tendresse.

© Fondation Assistance aux Animaux

De la détresse à l’espoir

Pour l’instant, ces petits rescapés ne sont pas encore proposés à l’adoption : les équipes de la Fondation Assistance aux Animaux se consacrent pleinement à leur prise en charge, afin de leur offrir les soins, l’attention et le temps dont ils ont besoin pour se reconstruire.

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Répartis dans les différents refuges de l’association, ils sont désormais entourés et choyés au quotidien, « en attendant de pouvoir écrire la suite de leur histoire ».

Des nouvelles seront partagées prochainement sur les réseaux sociaux de la Fondation Assistance aux Animaux, et le public peut d’ores et déjà se rendre dans les refuges, ouverts tous les jours, pour soutenir ces animaux sur le chemin d’une nouvelle vie.