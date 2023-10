Une association au secours d'un chien de garde négligé et ayant perdu confiance en l'humain

Depuis des années, Micky ne connaissait que l’enfermement, l’insalubrité et les privations. Ce Berger Allemand servait de chien de garde dans une entreprise où il était totalement négligé jusqu’au signalement d’un riverain et l’intervention d’Action Protection Animale.

Un chien censé assurer la sécurité dans une entreprise a été sauvé de la maltraitance par Action Protection Animale (APA), rapportait cette dernière sur son site web.

Les conditions de vie de Micky étaient extrêmement difficiles. Ce Berger Allemand vivait dans les locaux d’une entreprise basée à Servon, commune de Seine-et-Marne. Il était détenu dans une pièce où il restait enfermé en permanence. L’endroit était recouvert de déjections et d’urine et peuplé de mouches.



Action Protection Animale

Cette situation intolérable a duré des années pour Micky. Personne dans cette entreprise n’avait tendu la main au malheureux quadrupède, dont l’état ne faisait qu’empirer de jour en jour.

C’est finalement un habitant qui, récemment, a décidé de réagir en prévenant l’association Action Protection Animale et en lui envoyant une vidéo.

Le surlendemain, l’organisation a envoyé une enquêtrice sur les lieux. Cette dernière était accompagnée de la police. Action Protection Animale a ainsi pu procéder à la saisie du canidé.

Vu par un vétérinaire, Micky souffrait terriblement côté santé ; perte importante de masse musculaire, griffes longues, infections, pattes déformées… Il était également très marqué sur le plan psychologique. Terrifié, il aboyait fréquemment car il avait perdu tout confiance en l’humain, étant sevré d’interaction depuis si longtemps.



Action Protection Animale

« Lui faire découvrir ce que l’homme a de meilleur »

Le chien a séjourné en clinique vétérinaire et a peu à peu réappris à se détendre en présence de personnes, en grande partie grâce à l’enquêtrice de l’association qui a travaillé dur pour le réconforter et lui faire comprendre qu’il était en sécurité. Une fois l’hospitalisation terminée, Micky a été confié à la pension d’Action Protection Animale où il poursuit ses soins et sa réhabilitation.

Action Protection Animale

« Nous espérons désormais de tout cœur pouvoir lui faire découvrir ce que l’homme a de meilleur », indique APA sur son site. Celle-ci ajoute avoir déposé plainte.