Un voisin filme en silence un chien maltraité sur un balcon en espérant que sa vidéo le sauve

Prisonnier du balcon, un chien subissait les coups de son maître qui pensait agir à l'abri des regards et en toute impunité. Toutefois, ses actes ont non seulement été vus, mais ils ont en plus été filmés. Les images choquantes diffusées sur les réseaux sociaux et transmises aux forces de l'ordre ont rapidement déclenché l'intervention de celles-ci.

A Austin dans l'Etat du Texas (Etats-Unis), un chien a été retiré à son propriétaire après la diffusion d'une vidéo et la multiplication de témoignages faisant état de violences subies par l'animal de la part de ce dernier, rapportait KVUE le lundi 9 février.

D'après la police d'Austin (Austin Police Department), des agents se sont présentés à la résidence SEVEN Apartments, située en plein centre-ville, peu avant 16h locales le dimanche 8 février, à la suite de signalements adressés par des riverains inquiets et choqués.



KVUE

L'un des témoins leur a fourni une vidéo enregistrée depuis le bloc voisin et montrant « un individu de sexe masculin maintenant un chien contre la rambarde d’un balcon et frappant l’animal », peut-on lire dans un communiqué partagé sur la page Facebook de la police.

Cette dernière a alerté son unité anti-cruauté animale (APD Animal Cruelty Unit), qui a examiné ces images et estimé qu'il y avait suffisamment d'éléments pour porter secours au chien en question, qui répond au nom de Boone.

Le chien pris en charge et examiné, son propriétaire interpellé

Son maître n'était pas chez lui au moment de l'intervention. Les policiers sont néanmoins restés sur place à attendre son retour. Plus tard ce soir-là, l'intéressé est réapparu et il a aussitôt été interpellé.

Les agents ont procédé à la saisie du chien dans la foulée. Boone a été emmené au refuge du service animalier d'Austin. Dès son arrivée, le canidé a été examiné par un vétérinaire, qui a constaté qu'il était globalement en bonne santé.

« Le personnel aide le chien à se sentir en sécurité », indique le communiqué de la police d'Austin, ajoutant qu'une enquête a été ouverte et que pour le moment, il n'y a pas d'autre information à publier à ce sujet.