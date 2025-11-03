Un vétérinaire promet de redonner vie à une chienne retrouvée amaigrie, épuisée et avec une patte cassée

Cette petite chienne a été retrouvée dans des conditions bien mystérieuses par des sauveteurs venus à son secours au bord d’une route. Épuisée, elle présentait une blessure importante à la patte. Emmenée aussitôt chez le vétérinaire, l’animal a reçu des soins et a pu bénéficier d’une présence dont elle avait grandement besoin.

La clinique se trouvait à plus de 140 kilomètres de l’endroit du sauvetage, ce qui n’a pas facilité les choses. La chienne était dans un état critique, ce qui a beaucoup fait douter les personnes qui l’entouraient. Finalement, cette petite combattante a puisé en elle pour retrouver une énergie insoupçonnée.

Oglala Pet Project

Une rencontre bouleversante

Il était 7h43 lorsque les bénévoles d’Oglala Pet Project (OPP) sont venus à la rencontre de la chienne. Ils s’exprimaient ainsi sur Facebook : « Nous ne connaissons pas son histoire et nous ne savons pas ce qu’il s’est passé ».

En un temps record, l’équipe a pris la route vers une clinique vétérinaire en mesure de recevoir l’animal, à 140 kilomètres de là.

Revenir à la vie

Face à la pauvre chienne affaiblie, amaigrie et très gravement blessée, le vétérinaire a tout fait pour qu’elle revienne à la vie. « Son corps n’avait pas abandonné », témoignait un bénévole.

Une amputation a été prévue dès le lendemain, pour soulager la chienne d’une blessure, accompagnée d’une douleur intense qu’elle ressentait à la jambe.

Oglala Pet Project

Une communauté soudée auprès d’une chienne en rémission

Appelée Eloise, la chienne s’est réveillée et allait déjà mieux. L’opération s’est bien déroulée avec un vétérinaire qui s’est rendu disponible pour intervenir en urgence. La communauté s’est rassemblée autour d’Eloise, en offrant notamment un soutien financier, pour régler les frais liés aux soins. Un message de remerciements a été adressé par Oglala Pet Project sur Facebook.

Une famille pour veiller sur Eloise

Eloise a désormais un papa sur qui compter. Il s’agit de son père d’accueil qui a pu la prendre en charge après ses soins vétérinaires. Chez ce bénévole bienveillant, elle a beaucoup appris : la confiance en l’humain, la tendresse et le sens du mot maison. Ayant besoin de repos, Eloise se repose pour le moment une bonne partie de ses journées, souvent dans les bras de son papa. Lorsqu’elle sera prête, la chienne rejoindra une famille qui saura aussi bien veiller sur elle.