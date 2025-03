En soignant une chienne blessée, les vétérinaires comprennent la raison troublante pour laquelle ses maîtres l’ont abandonnée

En remarquant une chienne blessée à la patte, un automobiliste a choisi de ne pas passer son chemin et de porter secours à l’animal en l’emmenant chez le vétérinaire. Les examens ont permis à ce dernier de déterminer la nature de la lésion, mais aussi la raison possible de son abandon.

En Angleterre, une chienne découverte blessée a été prise en charge par une association, soignée et confiée à une famille d’accueil dans l’espoir de la voir rebondir, rapportait Coventry Live.

A Alcester dans le comté du Warwickshire, un automobiliste empruntait une route rurale quand il a vu une chienne au pelage noir marchant seule et en boitant au bord de la chaussée. Il s’est immédiatement arrêté pour lui venir en aide. Comprenant qu’elle avait besoin de soins urgents et n’était pas en sécurité, il l’a fait monter à bord de sa voiture et emmenée chez le vétérinaire.

Dans la foulée de l’admission de la chienne à la clinique, la branche locale de la RSPCA (RSPCA Worcester and Mid-Worcestershire) a été informée de la situation et a tout de suite accepté de s’en occuper.



Geraldine Haynes, responsable et porte-parole de l’association de protection animale, ainsi que ses collègues ont d’abord pensé qu’elle avait été percutée par une voiture. Il s’est toutefois avéré qu’il s’agissait d’une vieille lésion.

Abandonnée car blessée

« Après examen vétérinaire et radiographies révélant des fractures à la patte, les vétérinaires ont suspecté une blessure ancienne, non soignée, indique, en effet, Geraldine Haynes. Nous pensons qu'elle a été abandonnée en raison de sa blessure et des soins nécessaires. »

Appelée Susie par ses bienfaiteurs, la chienne a reçu tous les soins dont elle avait besoin, puis a entamé sa convalescence au sein d’une famille d’accueil. Cette dernière est d’ailleurs celle de l’automobiliste l’ayant découverte et secourue.

La RSPCA de Worcester et de Mid-Worcestershire espère lui trouver un foyer aimant pour toujours. « Elle n'aimerait rien de plus qu'un endroit permanent où se sentir chez elle », peut-on effectivement lire sur la page Facebook de l’association.

Susie mériterait amplement d’être entourée d’humains bienveillants pour le restant de son existence après avoir été délaissée à cause d’une blessure.