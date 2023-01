Un vétéran de l’armée tente de reprendre goût à la vie aux côtés d’un chien d’assistance

Lors d'un match de football américain qui s'est déroulé le 18 décembre dernier, l'association VetDogs a eu le plaisir de remettre le joli Kirby à un ancien combattant du nom de Kevin Bittenbender. Comme le rapporte Click2Houston, le Labrador à la robe dorée a suivi un mois de formation pour permettre au Sergent-major à la retraite de panser ses blessures du passé. C’est une véritable « bénédiction » aux yeux du vétéran.

Des cicatrices qui peinent à se refermer

Kevin Bittenbender n’est pas revenu indemne de ses longues années de service dans l’armée américaine. Lors de son déploiement en Afghanistan, il a été exposé à une fosse à feu, et a dû être amputé d’une partie de la jambe gauche.

Mais ses cicatrices ne sont pas seulement physiques – elles sont également émotionnelles, et profondes. « J’ai la culpabilité du survivant. J’ai perdu 3 de mes grands amis en Afghanistan, et je lutte contre cela tous les jours. J’ai aussi du mal à me confronter au public, et j’espère que Kirby m’aidera à surmonter cette difficulté et qu’il me permettra d’être plus sociable » a-t-il confié.

Un chien d’assistance pour tenter de guérir un syndrome post-traumatique

Kirby est arrivé dans sa nouvelle famille il y a quelques jours, en Pennsylvanie, et Kevin espère de tout cœur qu’il lui offrira la chance de se débarrasser de ses angoisses. Le vétéran va également suivre un entraînement pour mieux comprendre les commandes de Kirby, et écrire une nouvelle histoire à ses côtés. « Je suis prêt pour cette belle aventure ! »

