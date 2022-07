Séisme en Afghanistan : une photo déchirante montre un chien cherchant désespérément sa famille parmi les décombres

Un millier de morts, 3000 blessés, d’innombrables familles s’étant retrouvées sans toit du jour au lendemain… Tel est le bilan du tremblement de terre ayant frappé une région du sud-est de l’Afghanistan le mercredi 22 juin.

Les animaux n’ont pas été épargnés, comme l’illustre le triste récit du chien dont il est question ici, et dont la photo a fait le tour du monde. L’image, publiée sur Twitter quelques jours après la catastrophe et relayée par NDTV, est particulièrement déchirante.



Samira SR / Twitter

On y voit un chien de petite taille et à la robe blanche évoluant, le regard triste et perdu, au milieu de ce qui reste de la maison où il vivait avec sa famille. Tous les membres de cette dernière ont, malheureusement, perdu la vie lors du séisme.

C’est ce qu’explique l’auteure du tweet. Samira SR, de l’association humanitaire International Rescue Committee (IRC), y indique en effet que « chaque personne dans la maison à laquelle appartient ce chien a été tuée dans le tremblement de terre. »

Partagée le dimanche 26 juin, ladite publication comporte toutefois une information rassurante au sujet du canidé. « Les voisins ont dit qu'ils l'avaient emmené pour le nourrir et s’occuper de lui », y apprend-on ainsi.

Every person in the house this dog belongs to was killed in the earthquake. Neighbours said they took him with them to feed/take care of. He keeps coming back to the destroyed house and wails.

Ochki village in Gayan, Paktika.#AfghanistanEarthquake #Afghanistan pic.twitter.com/A7oCoGIn2V

A lire aussi : Cette vidéo montrant une chienne rappeler sa soeur à l'ordre a amusé de nombreux internautes