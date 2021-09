Un vétéran de guerre amputé d'une jambe raconte comment l'adoption de son Berger Allemand à 3 pattes a changé sa vie (vidéo)

© dane_kane_2021 / TikTok

Ils se sont adorés dès leur rencontre. Un chien à 3 pattes et un ancien militaire amputé d’une jambe sont les meilleurs amis du monde, depuis l’adoption du canidé au refuge. Son arrivée dans la vie du vétéran l’a totalement bouleversée.

Dane Orozco et son chien Kane sont inséparables. « Il m’accompagne partout où je vais », raconte le vétéran de 42 ans qui vit à Los Angeles, en Californie. Les 2 amis ont un point commun ; il leur manque un membre, comme le rapportait le Daily Mail ce mercredi 15 septembre.



dane_kane_2021 / TikTok

L’homme avait dû être amputé de la jambe droite en 2016 à cause d’une infection. Ce qui l’avait plongé dans la dépression et l’anxiété. Des crises générées notamment par le sentiment de frustration qu’il éprouvait parce que son quotidien en était affecté. « Je ne peux plus être l’homme que j’étais », regrettait-il. Il est encore capable de faire beaucoup de choses, mais cela lui demande plus de temps et d’effort.

Il avait trouvé du réconfort auprès des chiens d’un refuge local, auxquels il s’était mis à rendre visite de manière régulière. Cela lui permettait de revivre le bonheur qu’il avait connu du temps où il avait des canidés à la maison.

« Il a été la thérapie dont j'avais besoin »

C’est là qu’il avait rencontré Kane, un adorable Berger Allemand amputé de la patte avant droite après avoir été percuté par une voiture. Cela a été le coup de foudre ; Dane Orozco avait tout de suite compris qu’ils étaient destinés l’un à l’autre et il a décidé de l’adopter.



dane_kane_2021 / TikTok

Une vidéo postée sur TikTok raconte leur merveilleuse histoire et montre l’instant où Dane Orozco et Kane sortent ensemble du refuge pour démarrer leur nouvelle vie.

Vie que le chien a transformée, d’après son propriétaire, « dans la mesure où je me sens mieux maintenant et il a été la thérapie dont j'avais besoin », explique-t-il.

dane_kane_2021 / TikTok

De nombreux internautes ont été émus par ce récit. Certains ont même demandé à ce qu’on en fasse un film.