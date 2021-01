Un vétéran de guerre SDF voit un chat avec du sang et dépense près de 300 € de sa poche pour le sauver

Ancien marin de l’US Navy, Jud Munro avait perdu son logement il y a quelques mois et emménagé dans un centre dédié aux vétérans en difficulté. C’est là qu’il a rencontré son chat Junior. Malgré ses maigres ressources, il n’a pas hésité à dépenser des centaines de dollars en frais vétérinaires pour sauver l’animal blessé.

Le retour à la vie civile est compliqué pour bon nombre de militaires. Si certains réussissent leur reconversion, d’autres font face à toute sortes de difficultés, finissant par se retrouver en marge de la société. Jud Munro, lui, avait servi dans les forces armées il y a bien longtemps. Il faisait partie de la marine de guerre américaine.

Il lui était difficile de joindre les 2 bouts, et les choses se sont aggravées il y a quelques mois. En mars dernier, il a, en effet, perdu son logement. Par la suite, il a trouvé une place dans un centre pour les vétérans en situation de précarité. C’est donc à l’Altamont House, située à Buffalo dans l’Etat de New York, qu’il est hébergé depuis.

Il y a rencontré un groupe de 4 chats, dont Junior. L’ancien militaire s’est vite lié d’amitié avec ce dernier. Il avait l’habitude de se lever tous les jours à 5h30 pour lui donner à manger, comme le raconte WKBW Buffalo.

Bien qu’en situation précaire, il n’a pas hésité à débourser une petite fortune pour sauver son chat

Un matin, toutefois, alors que Jud Munro s’apprêtait à le nourrir, il s’est rendu compte que Junior saignait abondamment au niveau du cou. Il l’a alors emmené chez le vétérinaire, ce qui lui a coûté 300 dollars. Une somme importante pour cet homme aux revenus limités, mais il n’était pas question pour lui de ne pas sauver son compagnon.

Néanmoins, pour être totalement tiré d’affaire, le chat doit encore être opéré. Une intervention dont les frais s’élèvent à un millier de dollars, un montant dont il ne dispose pas. Après avoir cherché de l’aide, Jud Munro a finalement reçu celle de l’association Ten Lives Club.

L’organisation va non seulement financer l’opération de Junior, mais elle a, en plus, proposé de le garder et de s’occuper de lui jusqu’à ce que le vétéran emménage dans un nouvel appartement. D’ici là, il pourra rendre visite à son chat autant qu’il le souhaitera, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous :

