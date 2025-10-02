Un trio de Golden Retrievers se prend d'affection pour un chaton découvert et sauvé sur une route fréquentée (vidéo)

Abandonné à un très jeune âge et dans un état alarmant, un chaton a vu sa vie prendre un tournant inespéré grâce à une famille au grand cœur et à 3 Golden Retrievers au comportement admirable. Une belle histoire de solidarité inter-espèces, où l’amour et la douceur font toute la différence.

Jovial, amical et affectueux, le Golden Retriever est l’un des chiens les plus populaires auprès des familles du monde entier. Ses qualités, il ne les exprime d’ailleurs pas qu’avec les humains ; les autres animaux en bénéficient également. Ce n’est assurément pas Goob qui dira le contraire, s’il était doué de parole. Il se contente de miauler, et c’est déjà presque un exploit quand on sait ce qu’était sa vie avant son sauvetage.

Ce chaton noir avait, en effet, été découvert livré à lui-même sur une route fréquentée, alors qu’il n’avait que 3 semaines et ne pesait que 250 petits grammes. Il risquait d’être renversé à tout moment et ses chances de survies étaient, de toutes les façons, extrêmement minces vu son état. “Il est arrivé chez nous avec des puces, les yeux bouchés et une vilaine infection, mais aussi tellement de combativité dans son petit corps”, racontent, en effet, ses propriétaires qui l’avaient trouvé, recueilli et soigné.



Ils lui consacrent le compte TikTok “@goobthegoobycat”, suivi par une petite centaine de followers et où ils donnent régulièrement des nouvelles de son état de santé en postant de nouvelles vidéos.

Ses humains ne sont pas les seuls à prendre soin de lui et à le réconforter. Les 3 chiens de la famille le font aussi, et en y mettant tout leur cœur. Ces Golden Retrievers se tiennent constamment à ses côtés pour le rassurer et l’aider à remonter la pente. On peut d’ailleurs voir l’un d’eux à l’oeuvre dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 10 septembre 2025 et relayée par PetHelpful :

Un trio canin bienveillant et protecteur

Une autre séquence offre un aperçu de la douceur et de la bienveillance que manifestent ces chiens à l’égard de Goob. Elle a 2 d’entre eux, appelés Myles et Maysen, pour protagonistes, et on les y voit renifler et observer tendrement le jeune félin. La voici :

Avec des chiens aussi attentionnés et des propriétaires aux petits soins, Goob a toutes les chances de mener une vie heureuse et épanouie, dont il pourra profiter pleinement lorsqu’il se sera totalement rétabli. Ce sont surtout ses yeux, très atteints, qui font l’objet d’un suivi poussé et d’un long traitement.