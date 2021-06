Un Terre-Neuve errant et déprimé parcourt 1000 kilomètres pour changer de vie

Everest, un Terre-Neuve, ne pensait jamais avoir un destin aussi incroyable. Le chien a erré dans la rue avant d'être secouru par une association. Ce sauvetage lui a permis de commencer un nouveau chapitre de sa vie.

« Everest est super maigre et ne se portait pas bien dans la rue », a déclaré le personnel de Hope for Paws sur Facebook. Le Terre-Neuve a été trouvé dans un état déplorable, couvert de puces, de nœuds et de saletés.

Son immense tristesse a bouleversé les bénévoles, qui ont été aux petits soins avec lui. Ils l'ont mis à l'abri et l'ont soigné. Everest a pris un bain et s'est autorisé une longue sieste pour se détendre. L'énorme chien aux allures d'ours a fini par se rétablir et se sentir mieux, rapporte Animal Channel.

© Loreta Frankonyte

Le Terre-Neuve est devenu un chien de thérapie

L'organisme qui l'a recueilli a décidé de lui dénicher la famille idéale, capable de lui offrir la vie qu'il mérite. Un couple originaire de l'Oregon, qui a déjà 2 chiens nommés Bonnie et Clyde, a soumis une demande d'adoption. Son objectif ? Former Everest en tant que chien de thérapie.

© Loreta Frankonyte

Les volontaires de Hope For Paws ont été ravis de cette proposition, la décrivant comme « parfaite ». Ils ont traversé 1000 kilomètres avec le Terre-Neuve, afin qu'il rencontre ses nouveaux propriétaires.

© Loreta Frankonyte

« Il s'est épanoui dès que nous sommes arrivés », a déclaré Loreta Frankonyte, membre de l'équipe. « Il a tout ce qu'il a toujours voulu. Il vit dans un endroit magnifique entouré de montagnes et de neige. » Everest a entamé un nouveau chapitre de sa vie. Il a suivi une formation pendant 6 mois avant d'accompagner Clyde dans des hôpitaux pour enfants.

© Loreta Frankonyte

Et l'histoire n'est pas terminée ! Peu de temps après, ses sauveteurs ont trouvé son frère errant dans la rue, qu'ils ont appelé Fuji. Ils ont décidé de les réunir : Everest et Fuji s'épanouissent désormais au sein de leur nouveau foyer, patte dans la patte.