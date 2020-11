Un teckel fait face à un puma sauvage et perd un œil pour sauver la vie d'un congénère !

Malgré la différence de taille, Winston le Teckel n’a pas hésité à affronter un puma qui s’en prenait à son ami Mijo. Ce dernier, chien senior, a perdu un œil lors de l’agression, mais il a eu la vie sauve grâce à son courageux congénère.

Mijo est devenu borgne suite à l’attaque d’un félin sauvage, mais il est en vie et passe ses journées à jouer avec son ami et sauveur, un autre chien nommé Winston, comme le rapporte People.

L’incident a eu lieu le 7 novembre dernier. Ce soir-là, Mijo, croisé Chihuahua / Teckel de 15 ans, et Winston le Teckel étaient passés par une porte laissée ouverte pour sortir de la maison et s’aventurer dans les environs, à Evergreen dans l’Etat du Colorado (Ouest des Etats-Unis).

Le duo s’est alors retrouvé face à un puma, qui a aussitôt bondi sur Mijo. Il le tenait fermement dans la gueule, mais il a fini par lâcher prise après l’intervention du brave Winston. Ce dernier n’a, en effet, pas tremblé face au félin, pourtant bien plus grand et plus puissant que lui. Il l’a chargé tout en aboyant, ce qui a permis de libérer son compagnon.

Lindsay Golden, la propriétaire des 2 chiens, a immédiatement emmené Mijo à la clinique vétérinaire la plus proche. Le canidé présentait de multiples blessures et a perdu son œil droit. Il souffrait également de problèmes neurologiques.

Cependant, son état aurait pu être bien pire si son compère n’avait pas été là pour effrayer l’assaillant. Winston est un véritable héros.

A lire aussi : Malgré sa différence, un refuge adopte ce chiot à 5 pattes pour lui offrir une chance dans la vie !

Les soins dont Mijo a besoin étant particulièrement coûteux, une cagnotte a été mise en ligne sur la plateforme GoFundMe pour aider sa famille à faire face à ces dépenses. A ce jour, 6780 dollars (5700 euros environ) de dons ont été récoltés, sur les 8000 attendus (6700 euros).