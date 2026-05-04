Un Teckel disparu 3 mois après son adoption est retrouvé dans un hangar grâce à la solidarité des habitants d’un quartier

Ce chien craintif de 11 mois a disparu en janvier dernier, et a été retrouvé très récemment après de longues recherches difficiles, mais solidaires. Ses propriétaires, Steve Velterop et Leanne Campbell, résidents de Atwell, non loin de Perth (Australie) ont passé des jours à tenter de retrouver leur Teckel. Ils ont finalement pu compter sur une communauté locale soudée pour arriver à leurs fins, et célébrer le moment tant attendu des retrouvailles.

Ce couple propriétaire de plusieurs animaux a adopté Henry il y a quelque temps dans un refuge. Apprivoisant le caractère craintif du chien, ils ont réussi à le mettre en confiance jusqu’à son départ de la maison, un jour où il a décidé d’emprunter la porte pour s’échapper.

ABC

« Effrayé et désespéré »

Steve confiait à ABC la détresse ressentie au moment de la disparition. « Nous l’appelions, ce qui maintenant, je le sais, ne faisait que l’effrayer », se rappelle le propriétaire encore sous le choc de cette période difficile.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal 23 questions Participer

Connaissant son passé complexe, le couple savait que les recherches du petit chien allaient être mises à mal par les freins comportementaux.

ABC

« Honnêtement, je pensais qu’il était parti »

Une première piste a émergé, un voisin ayant vu le Teckel sur ses caméras de surveillance, puis l’espoir s’est éteint.

Plusieurs mois après une voisine a informé le couple de l’existence d’un groupe sur les réseaux sociaux, « Pets and Wildlife ». De cette manière, la communauté locale a pu se réunir pour poursuivre les recherches. Henry a été repéré à plusieurs endroits, déjouant les pièges en attrapant la nourriture avec beaucoup d’inventivité.

Une réussite évidente

Le 18 avril dernier, Rikki Howley, un voisin des propriétaires a repéré le chien dans son hangar. Son sang n’a fait qu’un tour lorsqu’il a aperçu le Teckel. Il expliquait : « J’ai vu un petit nez dépasser au coin de la rue, alors j’ai couru parce que je savais que s’il sortait du hangar, je n’aurais aucune chance de l’attraper ».

Grâce à du poulet et une couverture, le voisin est parvenu à attraper le chien pour le mettre à l’abris.

ABC

A lire aussi : Une famille canine, dont un chiot "licorne", s'étant retrouvée au refuge est à nouveau au complet grâce à une mère d'accueil dévouée (vidéo)

« Je n’arrivais tout simplement pas à y croire »

Steve et sa conjointe ont été informés de la belle nouvelle grâce à la créatrice de la page internet dédiée aux animaux recherchés. Ayant eu le bon réflexe de l’emmener chez le vétérinaire, le petit chien a été rapproché de sa famille grâce à sa puce électronique.

Malgré son état de maigreur impressionnant et sa fatigue intense, Henry semblait soulagé de la fin de cette aventure.

Steve et Leanne adressent leurs sincères remerciements à leur communauté de voisins.