Un Teckel disparu 3 mois après son adoption est retrouvé dans un hangar grâce à la solidarité des habitants d’un quartier
Ce chien craintif de 11 mois a disparu en janvier dernier, et a été retrouvé très récemment après de longues recherches difficiles, mais solidaires. Ses propriétaires, Steve Velterop et Leanne Campbell, résidents de Atwell, non loin de Perth (Australie) ont passé des jours à tenter de retrouver leur Teckel. Ils ont finalement pu compter sur une communauté locale soudée pour arriver à leurs fins, et célébrer le moment tant attendu des retrouvailles.
Ce couple propriétaire de plusieurs animaux a adopté Henry il y a quelque temps dans un refuge. Apprivoisant le caractère craintif du chien, ils ont réussi à le mettre en confiance jusqu’à son départ de la maison, un jour où il a décidé d’emprunter la porte pour s’échapper.
« Effrayé et désespéré »
Steve confiait à ABC la détresse ressentie au moment de la disparition. « Nous l’appelions, ce qui maintenant, je le sais, ne faisait que l’effrayer », se rappelle le propriétaire encore sous le choc de cette période difficile.
Connaissant son passé complexe, le couple savait que les recherches du petit chien allaient être mises à mal par les freins comportementaux.
« Honnêtement, je pensais qu’il était parti »
Une première piste a émergé, un voisin ayant vu le Teckel sur ses caméras de surveillance, puis l’espoir s’est éteint.
Plusieurs mois après une voisine a informé le couple de l’existence d’un groupe sur les réseaux sociaux, « Pets and Wildlife ». De cette manière, la communauté locale a pu se réunir pour poursuivre les recherches. Henry a été repéré à plusieurs endroits, déjouant les pièges en attrapant la nourriture avec beaucoup d’inventivité.
Une réussite évidente
Le 18 avril dernier, Rikki Howley, un voisin des propriétaires a repéré le chien dans son hangar. Son sang n’a fait qu’un tour lorsqu’il a aperçu le Teckel. Il expliquait : « J’ai vu un petit nez dépasser au coin de la rue, alors j’ai couru parce que je savais que s’il sortait du hangar, je n’aurais aucune chance de l’attraper ».
Grâce à du poulet et une couverture, le voisin est parvenu à attraper le chien pour le mettre à l’abris.
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« Je n’arrivais tout simplement pas à y croire »
Steve et sa conjointe ont été informés de la belle nouvelle grâce à la créatrice de la page internet dédiée aux animaux recherchés. Ayant eu le bon réflexe de l’emmener chez le vétérinaire, le petit chien a été rapproché de sa famille grâce à sa puce électronique.
Malgré son état de maigreur impressionnant et sa fatigue intense, Henry semblait soulagé de la fin de cette aventure.
Steve et Leanne adressent leurs sincères remerciements à leur communauté de voisins.
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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