Un chien craintif n'ira nulle part sans sa couverture réconfortante qui l'aide à surmonter ses peurs

Avec son impressionnante carrure, Flynn intimiderait quiconque se retrouverait face à lui, mais c’est pourtant lui qui est craintif. Cet adorable chien possède toutefois un objet « magique » qui l’aide à vaincre toutes ses peurs : sa couverture.

En adoptant Flynn alors qu’il n’était encore qu’un chiot, Shauna Halstad était loin de se douter qu’il allait se transformer en une montagne de tendresse. Ce croisée Bouvier Bernois / Terre-Neuve déborde d’affection et ne manque jamais une occasion d’offrir des câlins ou d’en recevoir. Tous les membres de sa famille en profitent, y compris l’autre chien et le chat, mais ce dernier lui fait souvent peur. Il n’est d’ailleurs pas le seul.



Flynn est effrayé par une multitude de choses. Ce colosse de 50 kg « déteste les boîtes, l’obscurité, les sacs », explique sa maîtresse à The Dodo. Il a même peur des écureuils et des lapins quand il en croise lors de ses promenades.



Heureusement, Flynn dispose d’un doudou qui le rassure et réconforte en permanence, surtout lorsqu’il est confronté aux situations qu’il craint. Il s’agit de sa couverture. Depuis un an et demi, celle-ci l’accompagne absolument partout où il va.



« C'était censé servir à nettoyer ses pattes. Il a commencé à l’emmener partout »

Shauna Halstad l’avait achetée dans un « dollar store » - magasin proposant des produits bon marché - peu après avoir adopté Flynn il y a un an et demi. Depuis, le quadrupède ne s’en sépare plus. « C'était censé servir à nettoyer ses pattes. Il avait immédiatement décidé que c'était pour les câlins. Il a commencé à l’emmener partout et voulait même l’emporter lors de ses promenades », poursuit sa propriétaire.



Dès qu’il se réveille, il prend son doudou et le traîne partout dans la maison. Pour lui, c’est beaucoup plus qu’une simple couverture.

« On ne s’ennuie jamais avec lui », ajoute la mère de famille, qui le définit comme « une vieille âme dans un corps de chiot ». D’après Shauna Halstad, Flynn leur a « appris à ralentir et à profiter de l’instant présent ».

