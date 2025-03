Une femme malvoyante accompagnée de son chien guide se voit refuser l’accès à une épicerie

Lucie est malvoyante et peut circuler partout où elle le souhaite grâce à l’aide indispensable de son chien Titus. Lorsque les employés de cette épicerie ont refusé qu’elle reste dans les lieux à cause de la présence de son compagnon canin, elle est tombée des nues. Elle n’a pas souhaité en rester là et espère obtenir gain de cause.