Un signalement permet de sauver un Berger Allemand piégé dans une rivière et de le réunir avec sa famille qui le cherchait

Le 30 juillet au Mans (Pays de la Loire), les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 12h30 non loin de la passerelle d’Enfer en contrebas du quai Ledru-Rollin après avoir reçu le signalement d’un passant au sujet d’un chien en difficulté. Le Berger Allemand, qui portait un collier, ne parvenait pas à sortir seul de la rivière. À la suite du sauvetage, l’animal a été restitué à sa famille qui avait signalé sa disparition le matin même.

C’est une histoire qui se termine bien, grâce à la vigilance d’un passant et au dévouement des pompiers. Comme l’explique un article publié sur Sweet FM, un promeneur au Mans a signalé un Berger Allemand en difficulté dans les eaux de la Sarthe non loin de la passerelle d’Enfer.

L’équipe de secours a été déployée sur les lieux vers 12h30, jeudi 30 juillet, en contrebas du quai Ledru-Rollin. Le chien ne parvenait pas à sortir seul de la rivière.

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« Ça n’a pas été compliqué »

Comme l’indiquent nos confrères, l’opération de sauvetage a duré une trentaine de minutes. Les secouristes ont réussi à atteindre l’animal en détresse et à le faire entrer dans une cage métallique où l’attendaient des croquettes.

« Le chien s'est laissé faire, ça n'a pas été compliqué, d'autant qu'il avait un collier auquel on a pu s'attacher », confie l’un des officiers mobilisés sur place. Non blessé et « a priori en bonne santé », le Berger Allemand a été récupéré par la Police municipale à la suite de l’intervention, qui a pu le restituer à son propriétaire. Ce dernier avait signalé sa disparition le matin même.

Tout est bien qui finit bien !

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Le conseil de Woopets : que faire en cas de perte d’un animal de compagnie ?

Les premières heures qui suivent la disparition de votre fidèle compagnon sont souvent déterminantes, raison pour laquelle il est important d’agir rapidement et de suivre les bonnes démarches.

Si votre animal est identifié par puce électronique ou tatouage, commencez par déclarer sa perte auprès de l’I-CAD. Ce processus permet d’informer les vétérinaires, les fourrières, les refuges et les associations susceptibles de retrouver votre ami à 4 pattes. Pour effectuer cette déclaration, vous aurez besoin de son numéro d’identification, inscrit sur sa carte ou disponible auprès de votre vétérinaire. Une fois votre boule de poils retrouvée, pensez également à signaler son retour afin de mettre son dossier à jour.

En parallèle, contactez les cabinets vétérinaires, les refuges et les fourrières de votre secteur. Consultez régulièrement les annonces d’animaux trouvés et diffusez un avis de recherche avec une photo récente, une description précise et vos coordonnées. Les réseaux sociaux et les commerces de proximité peuvent contribuer à élargir les recherches.

Pour un chat habitué à sortir, laissez sa litière à l’extérieur de votre domicile. Son odeur peut l’aider à retrouver son chemin. De même, nous vous conseillons d’organiser des recherches dans un périmètre proche de chez vous, puis de l’étendre progressivement si nécessaire.

Enfin, vérifiez que les informations enregistrées sur la fiche d’identification de votre animal sont toujours à jour. Avec des coordonnées exactes, vous pourrez être plus facilement contacté par un vétérinaire, une association ou une fourrière ayant retrouvé votre fidèle compagnon.