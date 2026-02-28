Un sénior chute dans la neige sans parvenir à se relever, la chienne des voisins comprend qu’il se passe quelque chose et donne l'alerte

Elle a entendu les appels à l'aide du voisin octogénaire et est immédiatement passée en mode héroïne ; Rosa, chienne adoptée depuis peu, a alerté sa maîtresse, ce qui a permis aux secours d'arriver rapidement et de sauver le retraité qui ne parvenait plus à se relever après une chute.

Mickey McKinney habite l'Île Manitoulin en Ontario, au Canada. Il est âgé de 89 ans, dont 30 passés dans la police. Le 3 février 2026, aux alentours de 16h30 locales, il était sorti dans son jardin enneigé pour déplacer sa souffleuse à neige. Il avait alors glissé et était tombé.

Plus il essayait de se relever, plus il s'épuisait. Le choc, la douleur et l'angoisse lui avaient fait oublier qu'il avait un dispositif d'alerte d'urgence dans sa poche. « En dernier recours, j’ai commencé à crier à l’aide », raconte Mickey McKinney à CTV News , qui rapporte cette histoire.

Ses cris de détresse ont fini par attirer l'attention de Rosa, la chienne de la voisine Linda Gilchrist. L'animal de 7 ans a tout fait pour que sa maîtresse comprenne qu'il se passait quelque chose de grave. « Elle s'est dirigée vers la porte et a aboyé, ce qui était inhabituel », dit-elle en effet.



Lyndsay Aelick / CTV News

« Alors j’ai enfilé mes bottes, pris sa laisse, et nous sommes sorties, poursuit Linda Gilchrist. Dès que nous nous sommes retrouvées dehors, j’ai entendu un appel à l’aide. »

Avec un autre voisin, elle a tenté, en vain, d'aider Mickey McKinney à se remettre debout, avant d'appeler une ambulance. Les secours sont arrivés peu après sur les lieux et ont transporté l'ancien policier aux urgences. Par chance, il n'a eu besoin que de points de suture au genou et a pu rentrer à la maison.

« Je suis complètement émerveillée, très fière d’elle et étonnée »

« C’est une héroïne, dit-il de la chienne. En tout cas, moi, je le pense ». Plein de gratitude à l'égard de la chienne, il lui a rendu visite après sa sortie d'hôpital et lui a offert des biscuits.



Lyndsay Aelick / CTV News

« Je suis complètement émerveillée, très fière d’elle et étonnée qu’elle ait fait tout cela et sauvé Mickey », confie, quant à elle, Linda Gilchrist.

Celle-ci explique avoir recueilli et adopté Rosa au Mexique en 2025 et qu'elle s'est non seulement vite attachée à elle, mais qu'elle s'est, en plus, liée d'amitié avec tout le voisinage. « Elle voit les gens sortir et elle sait qui ils sont », précise sa propriétaire à ce propos, ajoutant qu'elle remue la queue dès qu’elle entend un voisin s’approcher.