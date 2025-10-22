"Le silence est si bruyant", l'animateur et humoriste Jimmy Fallon fait ses adieux à sa chienne Gary décédée à 13 ans et demi

Elle partageait la vie de la famille depuis plus de 13 ans. Gary, la Golden Retriever du célèbre animateur Jimmy Fallon, est décédée, laissant derrière elle un vide immense.

Jimmy Fallon, vedette de la télévision américaine, pleure sa chienne Gary. La disparition de la femelle Golden Retriever a, en effet, été annoncée par son célèbre maître le lundi 21 octobre dans une publication Instagram où il lui a rendu un émouvant hommage, rapportait People .

Gary avait 13 ans et demi. Elle était un membre très aimé de la famille du natif de Brooklyn, aux côtés de la femme de ce dernier, Nancy Juvonen, et de leurs filles Franny (10 ans) et Winnie (12 ans).



Jimmy Fallon / Instagram

“Toujours souriante, même en dormant”

“Elle était notre premier bébé, une thérapeute, un oreiller, une grande sœur, une institutrice, une comédienne, une fêtarde et une rebelle”, peut-on lire dans le post partagé par le présentateur du “Tonight Show”, comprenant plusieurs photos de la chienne seul ou accompagnée de ses humains.

Jimmy Fallon, 51 ans, y a décrit sa défunte amie à fourrure de manière à la fois touchante et drôle. “Ce n'était vraiment pas un chien de garde ; elle aurait laissé entrer des cambrioleurs et leur aurait montré où nous gardions le bacon et les tranches de fromage, a-t-il ainsi écrit. Toujours souriante, même en dormant. Elle adorait les gratouilles et se penchait vers vous si vous lui plaisiez.”

Le côté “rebelle” de Gary s’exprimait notamment lorsqu’elle venait d’être lavée. Sitôt le bain terminé et son beau pelage doré séché, elle s’empressait de replonger dans la piscine au grand dam de ses maîtres, puis se roulait sur le gazon en agitant les pattes en l’air.



Jimmy Fallon / Instagram

“Tu nous manques terriblement”

“Tu manques à Franny, Winnie, maman et moi, a confié Jimmy Fallon dans son poignant message. Tu manques à la maison. La maison est si silencieuse. Le silence est si bruyant. Mais ce silence se remplit peu à peu de tes histoires et de rires au milieu des sanglots. Merci pour tout. Tu nous manques terriblement. Bonne nuit, Gary.”

Jimmy Fallon / Instagram

Gary étant un prénom masculin, Jimmy Fallon avait expliqué ce choix inattendu dans une interview en 2017. Il avait alors précisé que cela venait d’un sketch réalisé dans son émission “The Tonight Show”, en 2010. A l’époque, il tenait un débat fictif avec un chiot déguisé en analyste politique et appelé Gary Frick Jr. Il avait tellement apprécié ce moment qu’il avait décidé de donner son nom à sa chienne lors de son adoption.